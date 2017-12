Felipe López, por el torneo de consolidación

Con apenas 21 años de edad, hoy en día es el portero titular de los Leones Negros de la UdeG, al menos eso indicó su andar por la Liga de Ascenso en el torneo que recién terminó, el Apertura 2017, en donde le ganó la carrera por la titularidad a Florencio Morán. Es por eso que Felipe López Gutiérrez buscará mantener ese paso para el próximo 2018.

“Con mucha ilusión. Ahorita me toca estar de primer portero, pero eso sólo fue por el torneo pasado, ahora me toca seguir trabajando para mantenerme ahí, nadie tiene su lugar seguro aquí. Logré un objetivo más que era el debutar, se me da en este año, pero hay que buscar que el año 2018 tenga mayores frutos”, comentó el cancerbero.

Los Leones Negros se preparan en esta pretemporada en sus instalaciones de La Primavera.

La próxima semana los universitarios sostendrán cinco juegos amistosos; el primero de ellos ante Murciélagos el 16 de diciembre; luego ante Dorados el 18, contra León en la capital del zapato el día 20; ante al Atlas en el Estadio Jalisco el 27 y, finalmente, contra Necaxa el 30 en Aguascalientes.