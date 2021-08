Se intentó, pero la lluvia no dio tregua y el Gran Premio de Bélgica terminó de manera abrupta, pues luego de dos vueltas oficiales la carrera se detuvo por bandera roja y se tomó la determinación de no reanudarla.

La jornada fue complicada desde el inicio, pues debido al mal clima la carrera se retrasó durante más de tres horas, y a pesar de que se tomó la determinación de disputar el Gran Premio a contrarreloj con duración de una hora, al final esto tampoco pudo completarse debido a la incesante lluvia.

Por desgracia para el espectáculo, antes de que llegara la última bandera roja de la carrera los pilotos lograron culminar dos vueltas oficiales detrás del Safety car, y de esta forma se cumplió con lo necesario para tener una clasificación oficial.

Al no ser necesaria la reprogramación de esta carrera para otra fecha, Max Verstappen logró el primer lugar en el Gran Premio de Bélgica y el podio fue completado por George Russel de Williams y por Lewis Hamilton de Mercedes, pilotos que se ubicaron en el segundo y tercer puesto respectivamente.

Debido a que se había tomado la determinación de realizar esta carrera a contrarreloj, cada piloto recibió sólo la mitad de los puntos que originalmente estaban en juego.

Sobre el triunfo, Max dijo: “Es una victoria, pero no la forma en que quieres ganar. Creo que el mérito es de los aficionados que se quedaron aquí en estas condiciones de lluvia”.

El de "Checo" Pérez fue un caso especial

A pesar de que esta fue una jornada complicada para todos en la Fórmula 1, la de Sergio Pérez fue en especial accidentada, pues justo cuando se dirigía a la parrilla de salida, el piloto mexicano se estrelló contra la barrera de neumáticos y esto lo dejó momentáneamente fuera de la carrera.

Posteriormente, debido al retraso por la lluvia y al gran trabajo de Red Bull, el auto de “Checo” pudo ser reparado y los comisarios dieron el visto bueno para que Pérez arrancara este Gran Premio desde los pits.

Por desgracia para el mexicano, el clima no mejoró y la carrera no pudo realizarse de manera en que le permitiera remontar algunas posiciones.

Pese a esto la jornada no fue del todo mala para Red Bull, pues Verstappen volvió a quedarse con el puesto de honor y Sergio Pérez (quinto actualmente) no perdió posiciones en el Campeonato de Pilotos.

Para saber: la curiosidad de este accidentado Gran Premio fue que Nikita Mazapin, el peor piloto de la Fórmula 1, terminó logrando la vuelta más rápida de la carrera.

***

AC