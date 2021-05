F1: Hamilton gana y Checo es cuarto

Sergio Pérez, quien acabó cuarto en el Gran Premio de Portugal, manifestó en Portimao que quedar taponado por Lando (Norris, de McLaren) comprometió su carrera.

“Tuve una carrera bastante ocupada durante todo el tiempo. Lando (Norris) logró adelantarme en la cuarta curva, pero pensé que había sacado las cuatro ruedas de su coche fuera de la pista. Así que no me defendí, pensando que me tendría que devolver la posición, por rebasar los límites de la pista. Pero ese no fue el caso”, indicó el tapatío, quien llegó a 22 puntos para ser sexto en el campeonato.

“Fue un error de cálculo por mi parte y un fallo, porque estar taponado por detrás de Lando comprometió nuestra carrera y nos costó mucho tiempo”, apuntó Checo.

“Cuando logré adelantarlo, mi ritmo era bueno, pero creo que el daño ya estaba hecho. Después intentamos hacer algo diferente con la estrategia, al ir largo (él fue el último en cambiar neumáticos, en la vuelta 52 de 66), con la esperanza de un coche de seguridad, pero no funcionó y el cuarto puesto fue lo máximo que pudimos sacar”.

Sin embargo, Pérez Mendoza rescata que cada vez está adaptándose mejor al RB16B de Red Bull.

“Definitivamente estamos haciendo un gran progreso con el coche y el ritmo de carrera, lo entiendo cada vez más con los kilómetros extra que estoy pilotando.

“Está claro que todavía hay áreas en las que debo mejorar, pero esto es sólo un proceso y seguiremos trabajando duro con miras a la próxima semana en Barcelona”, dijo.

Con dos magistrales rebases, Lewis Hamilton ganó la carrera para adjudicarse la victoria número 97 de su carrera y amplió a ocho puntos su ventaja sobre Max Verstappen en el campeonato.

Durante un punto de la carrera, Hamilton se rezagó al tercer lugar. Pero el piloto de Mercedes sacó a relucir toda su pericia para irse al frente en la vuelta 20, para entrar primero por delante del Red Bull de Verstappen y su compañero de escudería Valtteri Bottas. Pérez desde su cuarta posición, reconoció que la pelea con los Mercedes será más y más cerrada.

“Estuvo apretado todo de nuevo con los Mercedes durante todo el fin de semana y creo que esto va a seguir siendo así durante toda la temporada. Algunos fines de semana serán más rápidos y otros serán como éste, así que sólo tenemos que asegurarnos de mantener la cabeza baja y seguir trabajando”.

POCO A POCO. Pérez tuvo un buen ritmo de carrera ayer en Portimao, pero se quedó un poco lejos del podio. RB CONTENT POOL • P. FOX

PUESTOS

Campeonato de pilotos

1. Lewis Hamilton

69 puntos

2. Max Verstappen

61 puntos

3. Lando Norris

37 puntos

4. Valtteri Bottas

32 puntos

5. Charles Leclerc

28 puntos

6. Sergio Pérez

22 puntos

7. Daniel Ricciardo

16 puntos

8. Carlos Sainz

14 puntos

9. Esteban Ocon

8 puntos

10. Pierre Gasly

7 puntos

CLASIFICACIÓN

Campeonato de constructores

1. Mercedes 101 puntos

2. Red Bull 83 puntos

3. McLaren 53 puntos

4. Ferrari 42 puntos

5. Alpine 13 puntos

INDYCAR

Pato O’Ward se impone

SOÑADO. Es el primer triunfo del regio. AP• R. Rodriguez

El mexicano Pato O’Ward se impuso ayer en la carrera de Fort Worth y logró su primer triunfo en la serie IndyCar de automovilismo.

O’Ward, de 21 años, tomó el liderato de la prueba con un espectacular adelantamiento interior al estadounidense Josef Newgarden y ya no se bajó de la cabeza en las 24 vueltas que restaban para el final.

“Fue una carrera muy larga. Todo el mundo en este equipo ha hecho un gran trabajo, no podría estar más contento por este grupo”, dijo el piloto de Monterrey, del equipo Arrow McLaren SP.

Newgarden ocupó la segunda posición y Graham Rahal la tercera, mientras el español Alex Palou concluyó en el séptimo lugar.

El sábado, O’Ward ya había quedado en tercera posición en la primera de las dos carreras consecutivas en Fort Worth.

La victoria le valió al regiomontano la oportunidad de hacer un test en Abu Dhabi con el equipo McLaren de F1.

