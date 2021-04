Exhortan a la Conade a pagar su adeudo con Paola Pliego

Sabedores de que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) podría valerse de un amparo en el caso de Paola Pliego, la defensa legal de la esgrimista exhortó a la autoridades deportivas a cumplir con su sentencia y pagar el adeudo de 15 millones de pesos que tienen con la ex representante nacional.

''Esperamos que tengan un cumplimiento voluntario, creemos que es un momento idóneo. Seguimos confiando en que el gobierno hará lo correcto, lo que se debe, que es cumplir con las sentencias. En caso de que por cualquier razón decidieran tratar de alargarlo, seguiremos adelante y haremos lo necesario para que la sentencia se confirme nuevamente. Es un maravilloso momento para mandar un mensaje de confianza a las instancias del poder judicial por parte del gobierno'', compartió el abogado Alberto Román.

Fue el pasado 27 de abril cuando Paola Pliego dio a conocer que la Décima Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México confirmó la sentencia definitiva en contra de la Conade, y a pesar de que podría recibir una fuerte suma de dinero por los perjuicios a su persona, asegura que nunca se podrá hacer justicia para ella.

''Esta ha sido una lucha muy larga para mí, ya van cinco años de esta situación que me quitó los Juegos Olímpicos de Río y que me puso en una posición en la que ya no puedo representar a mi país. Será una lucha que siga, porque no ha terminado, no le hemos encontrado fin, no se ha hecho justicia y es algo que jamás se podrá hacer, porque no se puede revertir el pasado. Sólo quiero que el gobierno haga lo correcto'', sentenció Pliego.

En 2016 Paola Pliego se perdió la posibilidad de acudir a los Juegos Olímpicos de Río, esto debido a un doping fraudulento realizado en un laboratorio de la Conade. Posteriormente, ese doping perdió validez ante la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés), sin embargo la esgrimista ya no pudo cumplir el sueño olímpico a pesar de haber conseguido su plaza.

OF