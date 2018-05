"Esto no es Chivas", dicen jugadores del Rebaño sobre salida de Almeyda

Los jugadores de Chivas, han publicado un mensaje en el que se oponen tajantemente a la inminente salida del técnico Matías Almeyda.

"¿Darle las gracias a quienes te regresaron la grandeza? ¿A quienes te enseñaron valores, humildad y la unión, que es lo más importante? No son las tratos ni las formas que este gran club representa; esto no es Chivas, esto no representa a la gran afición y a la unión que tenemos coo equipo y jugadores, cuerpo técnico y afición. Debemos aprender a valorar lo que tenemos y las grandes personas que están aquí y todo lo que nos enseñaron gracias a ti. Estamos contigo y no te vamos a dejar solo. #Vergonzozo #EstoNoEsChivas #EstamosContigoMati "Quédate Matías", escribió el jugador en un mensaje publicada en su cuenta personal de Twitter.

El texto ha sido reproducido en las cuentas de Twitter de Edwin "Aris" Hernández, Alan Pulido, Ángel Zaldívar, Eduardo López, Jesús "Chapo" Sánchez, Gael Sandoval, Jair Pereira, Isaac Brizuela y Carlos Salcido, pero no en la de Rodolfo Pizarro, que no fue convocado por el equipo para las pruebas médicas que se llevarán a cabo el próximo 4 de junio.

La salida del técnico que le dio a Chivas cinco títulos en menos de tres años parece casi consumada, a falta de la confirmación oficial de parte del club.