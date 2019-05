Estamos vivos: Ignacio Ambriz

En León lo saben: no es el mismo equipo que dominó la fase regular, pero no se asusta. Restan 90 minutos en la final y no baja los brazos para imponerse sobre el poderío de los Tigres.

Ignacio Ambriz se hizo de oídos sordos cuando se le preguntó sobre la falta de gol en los últimos dos partidos.

"Estamos vivos. Llevamos dos juegos en cero, pero no me preocupa, hemos generado. No voy a inventar ahora, en casa vamos a jugar con nuestro estilo, sacar el pecho y el coraje, para dar un gran juego el domingo", dijo el entrenador Esmeralda.

Ambriz también defendió a Ángel Mena, anotador de 14 goles en la fase regular pero quien no ha hecho uno en la fase final, donde los tantos valen la vida.

"No es que Mena esté mal, es que todo el equipo debe funcionar como unidad, pero no estamos mal, estamos con las ansias de llegar a la vuelta, curar nuestras heridas y jugar nuestro futbol", subrayó Nacho, quien se encuentra en su primera final de Liga y, en su estreno, demostró que tienen mucho por aprender de su homologo, Ricardo Ferretti.

El timonel de la Fiera comentó que para el duelo del domingo, la localía los fortalecerá, además de que habrá ajustado los detalles que le ha faltado a su equipo.

"No nos estamos cayendo. Pareciera que con dos juegos perdidos ya todo está mal. No soy de pretextos, pero tengo cinco futbolistas fuera. Me hubiera gustado llegar completo y ver nuestra real capacidad".

