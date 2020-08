Estamos más unidos que nunca: Fernando Beltrán

Es de los más jóvenes en el equipo, pero Fernando Beltrán por su futbol, es un tipo de peso y en sus declaraciones demuestra madurez, apoyo al compañero en todo momento y en los casos de Uriel Antuna y Alexis Vega, no es la excepción.

“Cometieron un error, ellos lo saben, no soy nadie para juzgarlos y los apoyo, estoy con ellos a muerte porque nos apoyan mucho dentro del campo, aportan y los necesitamos de la mejor manera. El grupo ya habló con ellos, ya habló Peláez, Vucetich habló con ellos y el profesor los necesita, tenemos que apoyarlos porque somos una familia. Estamos más unidos que nunca".

El contención mencionó que no les pegó tanto al interior este tema, que no hay diferencias, se habló y el vestidor está integrado luchando para un mismo fin, que es calificar, así que con humildad todos aportan para seguir adelante en busca de ser protagonistas.

“No nos pegó como quizá en el otro grupo hubiera pegado, hubieran estado incómodo, al final el grupo tomó la determinación de apoyarlos, creemos mucho en ellos, tenemos mucha confianza en ellos”.

Beltrán es un joven que se cuida mucho en todos los aspectos, trata de ser respetuoso en todos los aspectos porque quiere llegar alto, pero siempre con una carrera limpia, lejos de los escándalos que a veces por no elegir bien amistades o momentos, pueden llegar.

“Como siempre me han educado, trato de llevar mi carrera limpia, trato de ser un futbolista que no tenga ese tipo de cosas. Sé que en algún momento puedo cometer el error, pero trataré de que no pase”.

