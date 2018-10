"Es su problema", señala "Canelo" sobre comentarios de Mayweather Jr.

Al boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez poco le importaron los comentarios de Floyd Mayweather Jr., pues si le dolió lo ocurrido con el nuevo contrato del tapatío "es su problema".

El miércoles el "Canelo" firmó un contrato por 365 millones de dólares por sus próximas 11 peleas y cinco años con la plataforma DAZN, y la víspera, el estadunidense se manifestó en las redes sociales.

"Money" comentó que su victoria en 2013 sobre Saúl fue la más fácil de su carrera, y él podría ganar más de 300 millones de dólares en una sola noche.

"No soy ese tipo de personas que empiezan a poner mensajes en Instagram o Twitter para empezar a ofender a un peleador o querer hacer una pelea de esa manera, simplemente si quiere hacer una segunda pelea que hable y la hacemos", señaló el "Canelo".

"Canelo", quien la noche del lunes recibió el título de "Ring Magazine" como el mejor libra por libra del mundo, dejó en claro que nunca se pondrá al nivel de Mayweather, y si le dolió que lograra el contrato deportivo más lucrativo en la historia del deporte en su problema.

"Jamás en la vida me voy a poner en la posición que él se pone, si le dolió lo que pasó es muy su problema, no mío", aseguró.

Sobre si le sorprendió por la reacción de Mayweather Jr. agregó: "No, pero realmente no tiene por qué, cada quien hace su carrera, su vida, si le dolió lo que pasó no es mi problema, a cada quien le toca lo que merece, así de fácil".

Contento con su contrato, afirmó que lo está todavía más porque la gente podrá ver sus peleas y las de otras estrellas del mundo del pugilismo a un menor precio, "llegó esta plataforma, se dio la oportunidad y estoy satisfecho".

Destacó que luego de un año complicado, desde las críticas tras su primera pelea con el kazajo Gennady Golovkin y el positivo por consumo de carne contaminada, las cosas cambiaron mucho en los últimos meses.

"Es increíble como en un año puede cambiar todo, como puede cambiar todo y dar un giro de 360 grados a la vida de una persona", además de declararse feliz porque "puedo decirle a la juventud que en esta vida todo se puede".

Otro que recibió un título de "Ring Magazine" esa misma noche fue el entrenador de cabecera del "Canelo", Eddy Reynoso, pero a nombre de su suegro, Efrén "Alacrán" Torres, quien falleció en 2010.

"Vimos en una foto que había ganado el título de Ring Magazine y ese no lo tienen en la casa de mi esposa, sí fue cierto, lo ganó y entonces me lo están entregando, a nombre de la familia de mi esposa y de mi suegro en paz descanse lo agradezco", acotó Eddy.

