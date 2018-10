Mayweather se burla del contrato millonario de "Canelo"

Floyd Mayweather no escatimó insultos al burlarse de Saúl "Canelo" Álvarez, que firmó un lucrativo contrato por cinco años (11 peleas) y 365 millones de dólares con la plataforma de streaming Dazn.

Mayweather publicó una fotografía de su combate con Álvarez (en septiembre del 2013) acompañada del siguiente mensaje:

"No importa si 'Canelo' se comió su corte de carne con drogas para mejorar el rendimiento, esta fue por mucho la pelea más fácil de mi carrera. Connor McQuitter (McGregor) fue un mucho mejor peleador que el tramposo de 'Canelo', y también le di una paliza. Me toma 36 minutos o menos ganar más de 300 millones. Literalmente me toma una noche y una pelea ganar lo que tu podrías ganar en cinco años y 11 peleas. Así que ¿A final de cuentas quien sigue ganando? ¡Haz las cuentas!".

Hasta el momento, Álvarez no ha ofrecido una respuesta a las declaraciones de Mayweather.

RR