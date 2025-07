Sensei Rojinegro

Mundo Rojinegro

Esta semana la noticia fue que Orlegi ¡por fin! se decidió a vender al equipo rojinegro, realmente no se sabe si es por la eminente debacle del Grupo o por que se acerca la fecha para desaparecer la multipropiedad.

Esta es una muy buena noticia para nosotros los Rojinegros, ya que cada vez veíamos que les importaba menos el equipo y lo demostraron con la venta de Jeremy y la salida abrupta de Nervo.

Los anti Atlas ya empezaron a soltar rumores de que el equipo saldrá de la ciudad, que se irá a Veracruz, jajaja eso quisieran, pero no. Sabemos que hay candados desde la venta a los Aztecos que: el equipo no puede salir de la ciudad, no pueden cambiar el escudo ni los colores y mucho menos el nombre.

Esto va a tomar un tiempo y esperemos que lo compren personas que sepan valorar la historia de este equipo, que no es por sus muchos campeonatos, sino por la grandeza de sus fieles seguidores, como se ha estado diciendo “El Atlas es de su Gente".

Campeón de Campeones

América empezó ganando 1 a 0, pero Toluca remontó y terminó ganado el partido 3 – 1, realmente el cuadro Toluqueño se vio muy bien es un digno Campeón de Campeones, nuevamente el América no pudo con los Diablos.

Resultados Jornada 2 Liga MX

América se despacha a unos Xolos que empezaron muy enjundiosos, pero terminan perdiendo 3 – 1. Toluca que inicio con un cuadro alterno y perdía 2 – 0, se recompuso y gana 4 – 2 al Santos. Necaxa derrota 3 – 1 al Querétaro, no tuvo problemas y se lleva los tres puntos. San Luis cae en su casa 1 – 0, Monterrey, el Tecatito quiere ser tomado en cuenta para la selección. Mazatlán derrota 2 – 1 al Puebla, los camoteros llevan ya 2 derrotas y no se ve un buen panorama para ellos, Mazatlán respira un poco.

León derrota 1 – 0 a Las Chivas, iniciaron mal los Rojiblancos, Guadalajara ganó todos los amistosos de pretemporada y en su debut en el campeonato cayó. Chicharito se lesiono en el calentamiento, eso ya no es novedad. Tigres con lo mínimo le gana a Juárez 1 – 0, No tuvo que batallar el cuadro Felino. Unam pierde 3 – 2 contra Pachuca, con una pobre actuación de su portero los Pumas caen en su casa.

En un partido de 6 goles Atlas y Cruz Azul empataron a 3 goles. Una muy buena entrada en el Jalisco, la Fiel respondió y no dejo de apoyar como ellos saben. Partido plagado de errores, pero divertido, volvió uno de los hijos prodigio y fue muy bien recibido, segundo partido del debutante Sergio Hernández que ha demostrado cualidades y el otro debutante Antonio Sanchez en la portería, la verdad se vio muy bien ya era hora que salieran buenos elementos de la cantera. El regreso de Jeremy Márquez ahora con Cruz Azul fue ovacionado por los Rojinegros.

All-Star Game 2025 Liga MX vs MLS

Se jugará el 23 de Julio a las 7:00 pm en el Q2 Stadium en Austin, Texas.

Todos los convocados: los Balones de Oro e invitados

Porteros: Luis Malagón (América), Kevin Mier (Cruz Azul).

Defensas Laterales: Rodolfo Rotondi (Cruz Azul), Israel Reyes (América), Ignacio Rivero (Cruz Azul), Jesus Gallardo (Toluca).

Defensas Centrales: Willer Ditta (Cruz Azul), Sebastián Cáceres (América), Sergio Ramos (Monterrey), Joaquín Pereira (Tigres), Luan García (Toluca).

Medios Defensivo: Marcel Ruiz (Toluca), Erik Lira (Cruz Azul), Elías Montiel (Pachuca). Agustín Palavecino (Necaxa), Rodrigo Dourado (San Luis).

Medios Ofensivos: Sergio Canales (Monterrey), Janes Rodríguez (León), Roberto Alvarado (Chivas), Juan Brunetta (Tigres), Gilberto Mora (Tijuana), Alejandro Zendejas (América).

Delanteros: Alexis Vega (Toluca), Hugo Camberos (Chivas), Henry Martin (América), Diber Cambindo (Necaxa), Brian Rodríguez (América), Uros Durdevic “Djuka” (Atlas).

Entrenador: André Jardine (América).

Jornada 3 Liga MX

Viernes 25 de Julio

Querétaro vs Pumas 7.00 pm. Puebla vs Santos 7.00 pm. Xolos vs Juárez 9.00 pm.

Sábado 26 de Julio

Pachuca vs Mazatlán 5.00 pm. Chivas vs San Luis 5.05 pm, Cruz Azul vs León 7.00 pm, Toluca vs Tigres 7.00 pm, Monterrey vs Atlas 7.00 pm, Necaxa vs América 9.05 pm.

Casos y cosas del futbol

Algunos equipos del mundo que tienen el mismo nombre

América: de México, América Futebol Clube, Brasil. América de Cali Colombia.

Ajax: Ajax, Países Bajos, Ajax Cape Town Football Club, Sudáfrica.

Alianza: de Lima, Perú. Alianza Futbol Club, El Salvador.

Argentinos: Juniors, Argentina, Argentinos de Quilmes, Argentina, Argentinos de Rosario Santa Fe, Argentina, Argentinos del Norte de Salta, Argentina.

Arsenal: Inglaterra, Arsenal de Sarandí de Argentina.

Atlanta: Estados Unidos. Atlanta, Argentina.

Atlas: Atlas F.C., México. Club Atlético Atlas, Argentina.

Atlético Torino: Italia, Torino, Perú.

Athletic: Club, España. Athletic de Bilbao, España.

Barcelona: España, Barcelona Sporting Club Guayaquil, Ecuador.

Boca: Juniors, Argentina, Boca Unidos de Corrientes, Argentina.

Borussia: Borussia Dortmund y Borussia Mönchengladbach, de Alemania.

Central: Córdoba, Argentina, Córdoba de Rosario, Argentina, Córdoba de Santiago, Argentina.

Dinamo: Dinamo F.C. Moscú, Rusia. F.K. Dinamo Minsk, Rusia. Dinamo de Kiev, Rusia. FC Dinamo Tbilisi 1820, Georgia. F C Dinamo Brest, Bielorrusia. FC Dinamo Batumi, Georgia. Dinamo Zagreb, Croacia. BFC Dinamo, Berlín, Alemania. Dynamo Dresden, Alemania. FC Dinamo Almaty, Kazajistán. Dinamo Barnaul, Rusia. Dinamo Stávropol, Rusia. Dinamo Ereván, Armenia. FK Dinamo Tallin, Estonia. Dinamo Bryansk, Rusia. Dinamo Majachkalá, Rusia. FC Dinamo Odessa, Ucrania. Dinamo San Petersburg, Rusia. Dynamo Puerto FC, Venezuela. Dynamo FC Houston, USA. FC Dinamo Bucarest, Rumania.

Estudiantes: L P, Argentina. Estudiantes Tecos, México. Estudiantes de Buenos Aires, Argentina. Estudiantes de Rio Córdoba, Argentina.

Everton: Inglaterra. Everton de Chile.

Gimnasia: y Esgrima de la Plata, Argentina. Gimnasia de Jujuy, Argentina. Gimnasia de Mendoza y Concepción del Uruguay, Argentino.

Guaraní: Guaraní Futebol Clube, Brasil. Guaraní Antonio Franco, Argentina. Guaraní Club, Paraguay.

Guadalajara: México. Guadalajara S.A.D. , España.

Huracán: de Parque Patricios, Argentina. Huracán de Tres Arroyos, Argentina. Huracán de Valencia, España.

Independiente: de Avellaneda, Argentina. Independiente de Rivadavia, Argentina. Independiente de Medellín, Colombia.

Internacional: de Milán, Italia. Internacional de Porto Alegre, Brasil.

Juventus: de Turín, Italia. Juventus de Sao Paulo, Brasil.

Liverpool: Inglaterra, Liverpool de Uruguay.

Levante: Unión Deportiva, España. Athlitikos Omilos Levante F.C., Grecia.

Manchester: United, Inglaterra. Manchester City, Inglaterra.

Milán: Associazione Calcio Milán, Italia. Club Atlético Milán, Uruguay.

Nacional: Club de Futbol Nacional, Uruguay. Atlético Nacional, Colombia. El Nacional, Ecuador. Club Nacional, Paraguay. Nacional Madeira, Portugal. Club Atlético Nacional Potosí, Bolivia. Nacional Benguela, Angola. Nacional de Sucre, Bolivia. Nacional F.B.C. Mollendo, Perú. Atlético Nacional, Panamá. Nacional Palm Beach, Aruba. Nacional Manaus, Brasil. Nacional de Patos, Brasil. Nacional de Sao Paulo, Brasil. Nacional Club Uberaba, Brasil. Club Deportivo Nacional, México. Nacional de Manaus, Brasil.

Newcastle: Inglaterra. Newcastle United Jets, Australia.

Orlando: Orlando City, USA, Orlando 1937, Sudáfrica.

Olimpia: Club, Paraguay, Olimpia, Honduras.

Platense: Club Atlético Platense, Argentina. Platense, Honduras.

Red Bull: Red Bulls Salzburgo, Austria, Red Bulls Leipzig, Alemania. Red Bull Bragantino, Brasil. New York Red Bull, USA. Red Bulls Omiya Ardija, Japón. Red Bull Leeds Unites, Inglaterra. Red Bull Paris F.C., Francia.

Racing: de Avellaneda, Argentina. Racing de Córdoba, Argentina. Racing de Santander, España. Racing Casablanca, Marruecos. Racing Futbol Club, Francia. Racing Club Montevideo, Uruguay. Racing, Haití. Racing Club Lens, Francia. Racing de Andalucía, España. Racing Club de Estrasburgo Alsacia, Francia. El Racing Club de Ferrol, España. Racing de Malinas, Bélgica. Racing Fútbol Club Unión Luxemburgo, Luxemburgo. Racing, Mozambique. Racing Club Beirut, Líbano.

Rangers: FootBall Club, Escocia. Rangers, Chile.

Real Sociedad: España. Club Deportivo Real Sociedad, Honduras.

River Plate: Argentina. River Plate, Uruguay.

Santos: Brasil, Santos, México

Spartak: de Moscú, Spartak de Praga, República Checa.

Sporting: Cristal, Perú, Sporting de Lisboa, Portugal. Sporting de Gijón, España.

Talleres: de Córdoba, Argentina. Talleres de los Remedios de Escalada, Argentina. Talleres de Pericos de Jujuy, Argentina.

Tigres: de U. de Nuevo León, México. Club Atlético Tigre, Argentina.

Universidad Nacional: Autónoma de México, Universidad Nacional de Chile.

Universidad Católica: de Chile, Universidad Católica de San Martin de Porres, Perú.

Universitario: de Perú. Universitario de Sucre, Bolivia.

Victoria: Viktoria Koln, Alemania. Viktoria Berlín, Alemania. Viktoria Frankfurt, Alemania. Vitoria Setúbal, Portugal. Vitoria Guimarães, Brasil. Esporte Clube Vitoria, Brasil. Victory Melbourne, Australia. C.D. Victoria la Ceiba, Honduras. Club Sport Victoria, Perú. S.C. Viktoria Hamburg, Alemania. Victoria United, Camerún.

Y que siga rodando, el balón.