El Payo Quiere repetir la historia

La tarde del 5 de noviembre de 2017 quedó enmarcada para la posteridad en la memoria del matador de toros Octavio García “El Payo”, quien salió en hombros de la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara al haber cortado dos orejas. Con el vivo recuerdo de aquella ocasión, el coleta queretano estará de regreso en la Perla Tapatía para protagonizar el tercer festejo de la Temporada de Aniversario en el coso jalisciense.

“Me gustaría que se repitiera, todos los toreros soñamos con una tarde importante y más en una plaza de esta categoría como lo es Guadalajara, con niveles de exigencia en todos los aspectos, en el toro, en el público, hasta en la prensa conocedora que exige al nivel de la plaza. Siempre será bonito que venga otro triunfo en una temporada como la de esta ciudad, se sueña con eso. Me estoy preparando mucho, voy con la máxima ilusión, ojalá que me salga un toro para tirar despacio y poder repetir aquello”.

El oriundo de Querétaro compartirá el albero junto al francés Sebastián Castella y el español Ginés Marín, para lidiar un encierro de seis astados de la ganadería de La Estancia. A sabiendas de lo complicado que es triunfar en una plaza como Guadalajara, “El Payo” aseguró que torear en la Nuevo Progreso siempre es motivo para ilusionarse.

“Estar anunciado en una plaza de esta categoría es una gran responsabilidad para todos los toreros, una nueva ilusión y en mi caso voy con todos los sueños e ilusiones por delante para conseguir algo importante”.

García se dijo agradecido con el público tapatío, ya que desde los inicios de su carrera fue impulsado por los amantes de la fiesta brava de la capital jalisciense.

“Siempre les agradeceré por el apoyo que me han dado en mi carrera, siempre me acogen con gran ilusión, con ganas de torear bien, sólo eso, agradecerles por el cariño que una plaza como Guadalajara siempre me da”.