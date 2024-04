NBA: Miami chocará de nuevo ante Boston

Los cánticos comenzaron a resonar en el cuarto periodo. “Queremos a Boston”, siguió gritando la multitud en Miami, una y otra vez.

Su deseo se cumplirá. Habrá una reedición de las últimas dos finales de la Conferencia Este, pero esta vez en la primera ronda de los playoffs.

Tyler Herro anotó 24 puntos y se quedó a una asistencia de un triple doble, el novato mexicano Jaime Jáquez Jr. añadió 21 unidades y el Heat se apoderó del último pasaje disponible a los playoffs en el Este, al doblegar 112-91 a los Bulls de Chicago.

“Aprecio mucho las cosas que no puedes comprar. Aquéllas que debes ganarte”, dijo el entrenador del Heat, Erik Spoelstra. “Teníamos que ganarnos esto. No hay manera de influir para que pase. No hay dinero que pueda comprarlo. En realidad, tienes que unirte y conseguirlo como una colectividad. Y tuvimos que hacerlo del modo difícil”.

La recompensa de Miami es el nuevo duelo ante los Celtics. El Heat parece tener el papel de víctima ante el gran favorito para conquistar el campeonato de la NBA.

“Al final, sólo tenemos que apoyarnos en esa cultura del Heat de Miami y en nuestra resistencia”, consideró Jáquez. "Tenemos dos partidos en Boston. Tenemos que marcar el paso desde el inicio, imponerles nuestra voluntad y hacer que el juego sea duro”.