‘Canelo’ Álvarez mete miedo a Munguía, así noqueó a su sparring (VIDEO)

A sólo algunos días de la realización de la pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Jaime Munguía en la T-Mobile Arena de Las Vegas, el pugilista tapatío apareció en el primer episodio de “Gloves Off: Canelo vs Munguía”, una breve serie documental de Premier Boxing Champion (PBC) que ofrece un vistazo a la vida personal y a la preparación de estos boxeadores, disponible en YouTube.

En este video se puede ver a “Canelo” mostrando sus habilidades y sorprendiendo tras dejar en la lona a quien fue su sparring en ese momento: Maciej Sulecki, quien es un peleador polaco que ya ha ganado 31 peleas.

En dicha sesión de sparring, Álvarez dejó inhabilitado al polaco tras un derechazo que provocó detener el entrenamiento. Tras esto, Eddy Reynoso dio su perspectiva sobre el tapatío: "Este polaco es un peleador de primer nivel, un clasificado mundial. Muy pocas veces se ve que un sparring se caiga porque son guantes grandes y careta, pero eso habla de lo fuerte que está ahorita Saúl"

Fue así que “Canelo” también se pronunció sobre la situación: "'Él no lanza golpes, no es el mismo'. (...) Afuera siempre dicen 'es fácil, es fácil', pero cuando entran (al ring), muchos ya no tiran golpes (porque se ponen nerviosos). Sí, es diferente cuando me enfrentan".

La pelea de "Canelo" vs Munguía se realizará el próximo 4 de mayo y estarán en juego los cuatro cinturones que ha conseguido el tapatío, por lo que promete ser un encuentro de gran calidad deportiva para los aficionados del box.

SV