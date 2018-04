En Chivas tendré que resolver cosas que no manejé yo: De Anda

El director deportivo de Chivas Francisco Gabriel de Anda afirma que en su nuevo puesto deberá resolver problemas que se suscitaron antes de su llegada, y cree que la prensa ha manejado de manera "amarillista" las inconformidades de los jugadores del equipo.

"Yo tengo dos meses en la institución y hay muchas cosas que no manejé yo, está claro. Realmente se dio una información con tintes amarillistas, con deseos de desequilibrar, porque se hablaba inclusive de un viaje de 13 horas o 12 horas de Guadalajara a Nueva York, cosa que no existió, de alimentación de mala calidad y una serie de cuestiones que desafortunadamente se dan en el periodismo, en los medios de comunicación con gente que busca aparecer con una nota que no tiene una validez", dijo De Anda a la cadena ESPN.

"Se dio una información con tintes amarillistas, con deseos de desequilibrar"

Según reportes de Fox Sports, los jugadores de Chivas se encuentran inconformes por la mala planeación de los viajes al extranjero y por la baja calidad de los alimentos que reciben. La información recibió respaldo de los propios jugadores rojiblancos que retuitearon la información en sus cuentas personales de Twitter.

El Rebaño enfrenta hoy como visitante a las 19:15 al Toronto FC en partido de Semifinales de la Liga de Campeones de Concacaf, encuentro que según De Anda es la prioridad de los futbolistas rojiblancos.

"En el tema de cómo están los jugadores te puede decir que están concentrados y metidos de lleno en un tema deportivo, en un tema de trascender y conseguir la gloria, porque te puedo decir que hay una unión a prueba de todo entre jugadores, cuerpo técnico y con la directiva".

