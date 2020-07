En Chivas piden que se conozcan nombres de casos positivos de COVID-19

El futbol en tiempos de COVID-19 ha traído muchas sorpresas en todos los aspectos, desde partidos reprogramados por positivos porque a los laboratorios no les da el tiempo para entregar resultados, así como jugadores que se han perdido el arranque del Guard1anes 2020 y sabe perfectamente Dieter Villalpando, que aunque se incrementen los casos, el torneo no parará por lo cual hizo una petición.

Que aquellos jugadores que den positivo, se diga abiertamente para entre todos, tener un mejor cuidado, aunque sabe que el COVID-19 se puede adquirir en el lugar menos pensado, pero conocer nombres y apellidos de quienes ya lo tiene, ayudaría mucho a la población.

“Es inevitable no poderse contagiar y que cuando alguien sale positivo lo diga, porque si nos guardamos a alguien que haya dado positivo y es asintomático y lo dejan seguir entrenando yo creo que eso no es válido, debemos cuidarnos los unos a los otros para que esto termine”.

Fresca mañana para seguir con los trabajos de cara al duelo vs. Santos.



¡Vamos, vamos Chivas! ������⚪️#VolverteAVer pic.twitter.com/w47atZenK2 — CHIVAS (@Chivas) July 31, 2020

Los jugadores de Chivas se toman muy en serio todas las recomendaciones que les da el club, lo que ellos escuchan o leen, lo aplican para tener la menor cantidad de casos.

“Miedo como tal no, nosotros como somos deportistas de alto rendimiento es más probable que seamos asintomáticos, pero obviamente por la familia que es más grande y le pueda pasar algo, pero miedo no, simplemente precaución, en cualquier momento te puede pasar algo, no nada más de COVID-19, sino cualquier otra enfermedad, el chiste es cuidarnos”.

Los motivos por los cuales el torneo no pararía en caso de aumento de casos es sencillo, los intereses que hay de por medio en una industria que está muy golpeada en todos los aspectos.

“Es más difícil que el torneo se pueda parar por lo que se paró el torneo pasado. Sabemos que pierde mucho dinero la liga y los clubes, es muy complicado, pero sabemos que la salud es lo primero, esperemos que los contagios puedan bajar y que nosotros como club nos cuidemos de la mejor manera”.

En duda

Eduardo López está en duda para ser elegible ante el Santos, ya que no ha trabajado al parejo del equipo y en las próximas horas se decidirá si está listo o no.

AJ