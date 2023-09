En Chivas hay falta de identidad”: Ricardo “Snoopy” Pérez

La derrota del Guadalajara frente al América por una goleada de 4-0 no sólo refleja el mal momento que vive Chivas desde que regresó del torneo internacional de la Leagues Cup, sino que se agrega una crisis en la identidad del equipo por no encontrar un once inicial fijo ni un jugador que logre marcar la diferencia, así lo piensa Ricardo “Snoopy” Pérez.

“Pauno en cada partido está haciendo muchos cambios, entonces la identidad se pierde. Los mejores jugadores del Guadalajara no están jugando como se espera, Alexis Vega, Erick Gutiérrez, el Pocho que de ser capitán, pasó a estar en la banca”, indicó.

Asimismo, señaló que intentar encontrar una solución en los novatos sería algo erróneo ante la falta evidente de una figura y un líder dentro del conjunto rojiblanco.

“Quieren echarle la responsabilidad a los más jóvenes, así no se va a poder. No hay jugadores interesantes en este momento, podemos hablar del “Piojo” Alvarado que es seleccionado, pero eso no te dice nada cuando la Selección Mexicana también atraviesa por un mal momento”, agregó.

Sólo en los dos últimos clásicos de la fase regular, las Águilas le han propinado ocho goles a la escuadra que dirige el profe Pauno, por lo que se podría pensar ya en un reemplazo del serbio, aunque “Snoopy” opina que despedirlo no sería una solución.

“Con este resultado, Pauno está arriesgando su puesto, pero aunque lo despidan, Chivas no va a cambiar. Tal vez, en la forma, pero el principal problema ahorita para el Guadalajara es que no encuentran un referente”, sentenció.