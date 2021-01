En Chivas consideran que no dependen de individualidades

Trabaja el Guadalajara en muchos aspectos que han detectado fallas, porque la consigna es estar siempre peleando los primeros lugares del Guard1anes 2021 y Jesús Angulo, señaló que el equipo está encontrando el mejor accionar en base a conjunción, lo cual será la base para sacar los resultados positivos.

“Creo que tenemos un juego más colectivo. Es importante que el equipo se junte a jugar, creo que en torneos pasados no había tanto eso, que tocara fácil, desde mi punto de vista había más individualides y ahora veo a un equipo más unido. Obviamente tenemos jugadores que pueden hacer la diferencia en una jugada, pero lo veo más colectivo”.

El campeonato pasado le faltó mostrar más experiencia al Rebaño, saber controlar los partidos cuando los rivales se le fueron con todo, así que eso junto a las salidas con balón dominado y la posesión, han sido puntos que afina el técnico Víctor Manuel Vucetich.

“Hemos trabajando en la salida, de tener más la pelota en defensa y aguantar un poco cuando el rival está replegado. Eso será importante mostrarlo en el torneo, para demostrar que estamos para grandes cosas”.

Para llegar a la final, en el redil consideran que no deben modificar grandes cosas, porque en muchos pasajes de los encuentros fueron mejor que el rival y aseguran que nadie les pasó por encima, así que la contundencia y concentración, son dos aspectos a trabajar de manera precisa.

“No creo que tenga que ser tan distinto, el esquema y todo el planteamiento es el mismo, hay jugadores de mucha calidad que pueden ayudar más al equipo. El torneo pasado nadie confiaba en nosotros y alcanzamos un instancia que nadie creía”.

Angulo tiene varios objetivos para el campeonato Clausura 2021, entre los que destacan ser un elemento regular para estar siempre considerado como titular y ya una vez en el terreno de juego, cumplir con metas colectivas.

"Será importante aparecer más ahí (dentro del área o en las afueras). El torneo pasado me tocó anotar cuatro goles, fue importante para el equipo, ahora mi meta es plantearme más goles, asistencias y ayudar más al equipo, para tener un mejor papel”.

Respecto a donde se siente más seguro jugando, que más rinde en el Rebaño, Angulo se mostró más convencido por actuar libre, ya que tiene más posibilidades de pisar más el área rival, entre otros detalles que platicó.

“Me siento cómodo en las dos, donde me siento mejor, que me gusta más es por dentro porque me gusta tener el balón, que pase por mi muchas veces. Me gusta jugar por el centro, pero cuando me toca por la banda siempre busco hacerlo de mejor manera”.

AJ