En Atlas se sienten afectados por el arbitraje

Tras el empate 0-0 ante Xolos de Tijuana, el director técnico de los rojinegros del Atlas, Beñat San José reconoció que su equipo se ha visto afectado por el arbitraje de Óscar Macías Romo, pero sobre todo por el VAR, que no ayudó al silbante en algunas decisiones que a su entender pudieron ayudarles a ganar el partido.

Según el entrenador ibérico, pudo caer un gol a su favor, así como una expulsión clara para un futbolista de Tijuana, de ahí que el VAR no ayudó como se debería, esto a causa de una falla técnico de los monitores y la comunicación. La buena noticia para los Zorros, es que se tendrá una reunión con Armando Archundia, y la gente directiva de la Comisión de Arbitraje.

“La verdad es que el cuarto árbitro nos informó al iniciar el partido (que no funcionaba el VAR) y desconozco los motivos, a todos nos sorprende y así ha sido. En el vestidor me decían que había sido gol, pero tal vez con el VAR se hubiera sido más claro, pero en realidad no sé si con el VAR nos hubieran beneficiado o no, pero sí tengo que decir que ahora la directiva, en el vestuario, solicitaron una reunión al comité de árbitros para determinar los conceptos y decisiones que aplican y en qué están basados y en qué medida ejecutan las decisiones, entonces eso me comentó la directiva, que pidieron una reunión, porque ha habido muchas cosas”, dijo San José.