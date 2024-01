La noche en el estadio Jalisco dejó a los aficionados del Atlas con un sabor agridulce, tras presenciar un empate sin goles frente a Tijuana en la jornada 2 del Clausura 2024. A pesar de la buena entrada en el estadio, la falta de contundencia en el juego de los rojinegros prolonga su racha sin victorias, ahora sumando 10 partidos entre el Apertura 2023 y el actual Clausura.

El primer tiempo estuvo marcado por las fallas de los delanteros Mateo García y Jordi Caicedo, quienes desperdiciaron oportunidades frente a Jesús Corona. El VAR, aunque funcional en la revisión de video, sufrió problemas de comunicación, generando incertidumbre en una posible tarjeta roja y un gol cuestionado del propio García ante una falla increíble de Jesús Corona.

A pesar de la superioridad en el juego, Atlas no logró plasmarlo en el marcador. Las incorporaciones de refuerzos no surten efecto, y los experimentados del equipo no logran trascender como en temporadas anteriores, decepcionando a la afición que anhela ver mejoras con la dirección de Beñat San José.

En el segundo tiempo, Atlas continuó buscando la portería rival, pero la falta de claridad y calidad en sus acciones, sumada a cambios desfavorables, le impidió capitalizar su dominio. Por otro lado, Tijuana ajustó su estrategia, resistiendo los embates rojinegros con destacadas actuaciones de Jesús Corona y Kevin Balanta, convirtiéndose en las figuras destacadas del partido.

El debut de Raymundo Fulgencio con la camiseta rojinegra aportó buenos minutos, aunque no fue suficiente para desequilibrar el empate. Tijuana, por su parte, sorprendió con un disparo a portería recién en el minuto 67, con un zapatazo de Carlos González que Camilo Vargas atajó sin problemas.

Este empate deja una sensación de insatisfacción y la urgencia de mejorar para evitar prolongar la racha adversa. El próximo juego del Atlas será contra FC Juárez, otra vez en el estadio Jalisco.

