En Atlas piden autocrítica a Javier Correa

Javier Correa ha estado mal y de malas durante su paso por Atlas, pues además de que es un delantero que sufre por la falta de gol, también se ha hecho expulsar de manera increíble por reclamar de forma airada a los silbantes.

Esta situación no ha caído bien dentro del seno de los Zorros, e incluso sus compañeros aseguran que le pidieron autocrítica por su comportamiento, ya que al estar inmersos en problemas porcentuales, en Atlas no están para regalar ninguna ventaja.

“Afecta bastante (la expulsión), Correa lo venía haciendo de buena manera, ahí tiene que ser autocrítico él, mentalizarse a no regalar nada y aportar como lo venía haciendo, no estamos para regalar nada. La realidad es que al final del juego me desentendí, yo me di cuenta porque me lo dijeron, pero sí hablamos con él porque ya había terminado el partido y habíamos sacado un resultado positivo”.

Nuevo juego en casa este sábado. La cita es en punto de las 17:00 horas ante @fcjuarezoficial, por la señal de Afizzionados.



¡VAMOS LOS ROJINEGROS! ��#LateConFuria ��⚫️ pic.twitter.com/qOr1Mi0mHv — Atlas FC (@atlasfc) March 4, 2021

“Lamentablemente se dejó llevar por la adrenalina, por la calentura del encuentro y pues esa parte nos termina afectando mucho por lo que venía haciendo Correa, que es un revulsivo para el equipo cuando ha entrado, incluso de titular lo ha hecho de buena manera. Sí nos afecta pero también hay jugadores que lo pueden suplir de buena forma: está Trejo, Acosta. Ahorita el equipo, por la confianza que tiene, cualquiera que entre lo hará de buena forma”, compartió Aldo Rocha, capitán de los Zorros.

César Arturo Ramos fue quien expulsó a Javier Correa al final del partido entre Atlas y el Atlético de San Luis, y la agravante de esta situación es que el delantero rojinegro habría tenido contacto físico con el silbante y lo habría insultado de forma verbal, y esto podría costarle desde tres partidos hasta un año de suspensión.

En el actual torneo, Correa ha disputado un total de ocho juegos, tres de ellos como titular y no ha podido marcar en alguna ocasión.

AJ