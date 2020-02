En América piden apoyar a Nico Castillo y olvidar críticas

Este es el momento de apoyar y mostrarle los mejores deseos al delantero chileno Nicolás Castillo y olvidarse de la falta de resultados que ha dado con América, señaló el atacante Henry Martín.

"No es momento de críticas, es una persona, fuera de que juegue futbol o no, de que hagas cualquier deporte, es una persona, y cuando pasa esto no quisiera recibir críticas ni malos tratos, al contrario, apoyo incondicional y ya llegará el momento para enfrentarse a cualquiera, lo mejor es apoyarlo al cien por ciento", indicó.

�� | @HenryMartinM en Zona Mixta: "Nosotros hemos tenido muchas altas y bajas a lo largo de los torneos, por lesiones o compañeros que se han ido a cumplir sus sueños, pero América no puede darse por vencido ni el lujo de estar perdiendo puntos." pic.twitter.com/QCyD6OgO9m — Club América (@ClubAmerica) February 7, 2020

El delantero manifestó que no fue fácil asimilar cuando se enteraron que el "andino" estaba en el hospital debido a una operación que parecía de rutina y se complicó al detectarle un coágulo.

"Cuando nos dieron la noticia si fue complicado saber que estaba en terapia intensiva y que estaba grave, no se le desea mal a nadie. Aquí en la competencia es sana y queremos que todos estén bien, si fue difícil, ya cuando lo pasan a piso uno se queda más tranquilo y ahora sólo es tiempo para recuperarse", apuntó.

Henry señaló que en estos momentos Castillo debe estar lo más tranquilo posible, "no desesperarse por regresar a jugar futbol, porque lo más importante es su salud, primero tiene que recuperarse bien en el sentido de la trombosis".

"La cancha lo va esperar, tiene contrato aquí y nosotros queremos que regrese, pero todo su tiempo. El aspecto mental será fundamental y él es un jugador muy fuerte en eso y saldrá muy pronto", aseguró.

El artillero destacó que no han podido verlo, "aún no le han dado el alta médica para que lo podamos visitar, el médico nos dijo que en su momento se podrá hacer y será mejor visitarlo. Sabe que el equipo está con él".

América cerrará este sábado su preparación para el duelo ante Querétaro que se disputará el domingo en el estadio La Corregidora a las 18:00 horas dentro de la fecha cinco del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

AJ