Emilio Azcárraga niega que en Selección Mexicana se impongan jugadores

Dado el excelente momento que Henry Martín atravesaba en el América, resultaba inimaginable que su participación en la Selección Mexicana para la Copa América 2024 estuviera en duda.

Sin embargo, el máximo goleador de las Águilas no fue convocado por Jaime Lozano para este verano, y al igual que las ausencias de Hirving Lozano y Guillermo Ochoa, su exclusión generó gran controversia alrededor del equipo mexicano.

Esta situación molestó a Emilio Azcárraga Jean, propietario del América, quien expresó su descontento por la "forma en la que se le informó que no sería convocado".

"Yo no tengo bronca que lleven o no a mis jugadores. Lo único que me molestó en el caso de Henry (Martín), a mí me molestó la forma, la cual no voy a contar, pero como le dijeron que no iba a ir; no fue la correcta", declaró en entrevista con Caliente TV.

Asimismo, negó que se tenga injerencia en la toma de decisiones de los directores técnicos que llegan a la Selección Mexicana.

"Yo no conozco a ningún dueño que haya sometido a algún técnico de la Selección a que lleve a un jugador. Ha habido técnicos que llevan erróneamente jugadores, pero no veo que hayan sido impulsados por el dueño. Es la salida fácil para no asumir la responsabilidad", aseveró contundente.

MF