Elogian en McLaren el año del “Pato” en IndyCar

El piloto mexicano de la IndyCar, Patricio O’Ward, acudió anoche a la gala de premiación del serial, en donde se premió al Campeón y a los mejores pilotos de la temporada.

Ahí el regiomontano recibió el trofeo que lo acredita como el tercer lugar de la campaña 2021 de la Indy, a pesar de haber luchado hasta la última fecha en Long Beach el campeonato con el español Alex Palou.

Más temprano, en una conferencia virtual con periodistas, el estadounidense Zak Brown, director de la escudería McLaren en Fórmula Uno, y socio de McLaren Arrow en la Indy, reconoció las cualidades del “Pato” como piloto, y no lo descartó para considerarlo en la máxima categoría en el futuro.

“Fue una gran temporada, es claramente uno de los pilotos más rápidos en IndyCar”, comentó Brown a un grupo de tres medios entre los que estuvo Motorsport.com

Por segundo año consecutivo O’Ward se ubicó dentro de los cinco primeros del campeonato, aunque en 2021 con la variante de haber conseguido sus primeras victorias en la categoría.

“Es genial trabajar con él, porque es un piloto muy apasionado, muy rápido, muy valiente y gran personalidad. Y claramente una estrella en el deporte”, agregó.

Brown recordó que cuando decidieron contratar al mexicano, conocían de su potencial al volante, por lo que verlo en la lucha por los primeros lugares del campeonato, no fue algo que sorprendiera a los directivos del equipo.

“Probablemente no lo esperaba, porque incluso el año pasado fue cuarto en el campeonato, así que sabíamos que era una cuestión de tiempo hasta que empezara a ganar carreras. Estoy muy impresionado con la temporada que ha tenido. No me lo esperaba, pero no me sorprende”, dijo.

Fórmula 1

O’Ward viajará a mediados de octubre a las instalaciones en Woking para hacer los ajustes de su asiento de cara al test de jóvenes pilotos en el que tomará parte en Abu Dhabi en diciembre, una vez que la temporada de la Fórmula 1 termine.

A pesar de que el “Pato” ya sumó puntos para obtener la SuperLicencia de F1, Brown descartó que puedan ponerlo al volante de un McLaren enlos días de ensayos libres para el Gtran Premio de México.

Con información de Agencias

¿Te gustó este contenido?