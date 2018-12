Elian Leyva hace historia con los Charros de Jalisco

Elian Leyva fue una de las caras nuevas de Charros de Jalisco al arranque de esta temporada, pero hoy es un pitcher notorio con un lugar asegurado en la historia del club blanquiazul y de la Liga Mexicana del Pacífico Caliente.mx.

Y es que el lanzador cubano se convirtió en el quinto jugador en toda la historia de la Liga en lograr la triple corona, que es el logro obtenido por posicionarse como el lanzador líder de la temporada en tres apartados diferentes: efectividad, triunfos y ponches.

Para hacerse de esta distinción, el lanzador de Jalisco tuvo una efectividad de 2.02, consiguió un total de seis victorias y recetó 67 chocolates, números que ya le valieron para romper las 15 temporadas de sequía que pasaron desde la última vez que algún pitcher consiguiera esta misma proeza.

“Estoy muy contento, en principio de cuentas por aportar cosas positivas a los Charros, que creo que eso es lo primero, porque el equipo es lo más grande, es más grande que cualquiera de nosotros y estoy feliz por aportar buenas cosas. No me imaginaba algo así, cuando me dijeron si quería venir acepté por la plaza y la ciudad, sabía que estaba preparado, pero no para lograr tanto”, dijo Leyva.

Antes de Elian, la última vez que un pitcher logró la triple corona en la LMP fue en la temporada 2003-2004, misma en la que Francisco Campos la consiguió con los Venados de Mazatlán.

Cierran con descalabro

Los Charros de Jalisco cerraron con derrota el último juego del rol regular de esta Temporada Caliente.mx de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), pues un mal relevo de los tapatíos terminó por dejar la pizarra en 3-1 a favor de Venados de Mazatlán.

La única rayita de Jalisco llegó en los spikes de José Manuel Rodríguez, quien pisó el plato en el cuarto rollo y le dio la ventaja momentánea a unos Charros que no permitieron carrera alguna hasta el séptimo inning, cuando Venados anotó dos, y sumó una más en el octavo inning.

Por segunda temporada consecutiva, Tomateros de Culiacán será el rival de los Charros en la ronda de repechaje dentro de los Playoffs.

Boxscore 3-1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 8 2

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0

PG: Torres (1-0, 5.40) / PP: Castro (0-2, 4.57) / SV: Cunniff (2)

Posiciones Clasificación por puntos Equipo 1ra vuelta 2da vuelta PTS Culiacán 8.0 4.5 12.5 Obregón 5.0 7.0 12.0 Hermosillo 6.0 6.0 12.0 Los Mochis 3.0 8.0 11.0 Mazatlán 7.0 4.0 11.0 Jalisco 3.5 5.0 8.5 Navojoa 4.0 3.5 7.5 Mexicali 4.5 3.0 7.5

Jalisco toma en el Draft a Harris y Carrillo

Definidos ya los seis invitados a los Playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico Caliente.mx, ayer se llevó a cabo el Draft de cara a la ronda de repechaje de esta Temporada 2018-2019 del beisbol invernal mexicano.

En el caso específico de los Charros, el equipo blanquiazul tomó como primera opción al outfielder Alonzo Harris, de los Mayos de Navojoa; asimismo, la dirigencia de la tropa tapatía escogió al cátcher Xorge Carrillo como su segunda opción.

“Nosotros hicimos un análisis y llegamos a la conclusión de que iríamos por un pitcher de relevo, por lo que pensamos en el relevo corto de Mexicali, Anthony Carter, desgraciadamente él desistió de participar y quiso descansar. Después, como opción pensamos en Harris, lo cual logramos y consideramos que aportará por su experiencia y su bateo, además que roba bases. Fortalecimos nuestro line up y eso nos da más posibilidades de ganar”, señaló Roberto Castellón, vicepresidente deportivo de la tropa tapatía.

Alonzo Harris bateó por arriba de 300 esta temporada y hasta antes de la última jornada pegó siete vuelacercas para Mayos de Navojoa.

Elecciones en el Draft

Culiacán

1. Jovan Rosa

2. David Reyes

Los Mochis

1. Jaime Lugo

2. Josh Outman

Jalisco

1. Alonzo Harris

2. Xorge Carrillo

Hermosillo

1. Jake Sánchez

2. Michael Devine



Mazatlán

1. Ramón Ríos

2. Chris Roberson

Obregón

1. Víctor Mendoza

2. Jesús Pirela