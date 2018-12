Elian Leyva, de Charros, logra la triple corona en la LMP

Elian Leyva fue una de las caras nuevas de Charros de Jalisco al arranque de esta temporada, pero hoy es un pitcher notorio con un lugar asegurado en la historia del club blanquiazul y de la Liga Mexicana del Pacífico Caliente MX.

Y es que el lanzador cubano se convirtió en el quinto jugador de toda la historia de la LMP en lograr la triple corona, que es el logro obtenido por posicionarse como el lanzador líder de la temporada en tres apartados diferentes: efectividad, triunfos y ponches.

Para hacerse de esta distinción, el lanzador de Jalisco tuvo una efectividad de 2.02, consiguió un total de seis victorias y recetó 67 ponches, números que ya le valieron para romper las 15 temporadas de sequía que pasaron desde la última vez que algún pitcher consiguiera esta misma proeza.

“Estoy muy contento, en principio de cuentas por aportar cosas positivas a los Charros, que creo que eso es lo primero porque el equipo es lo más grande, es más grande que cualquiera de nosotros y estoy feliz por aportar buenas cosas. No me imaginaba algo así, cuando me dijeron si quería venir acepté por la plaza y la ciudad, sabía que estaba preparado, pero no para lograr tanto”, finalizó Leyva.

Antes de Elian, la última vez que un pitcher logró la triple corona en la LMP fue en la temporada 2003-2004, misma en la que Francisco Campos la consiguió con los Venados de Mazatlán.

