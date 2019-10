El vestidor parecía como si hubiéramos perdido: Ricardo Rayas

A pesar de conseguir la victoria en casa en el partido de la Jornada 9 del Ascenso MX frente al conjunto de Potros de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UAEM), el director técnico de Leones Negros, Ricardo Rayas, comentó que no está satisfecho por la manera en que su equipo terminó pidiendo la hora del partido, pues luego de haber dominado durante 70 minutos y haber tenido una ventaja de tres goles, el resultado final fue un cerrado 3-2 en favor de los melenudos.

"Sí estoy contento con el resultado, pero no como sufrimos, terminas sufriendo 'al pedo' como dicen (...). Hoy la verdad el vestidor parecía como si hubiéramos perdido, te lo tengo que decir. Yo en lo personal no felicité a nadie, porque no es así como tienes que ganar un partido, y eso es una parte de generar consciencia de que nos estamos jugando un montón de cosas".

Y es que además de las tres anotaciones del encuentro, Leones Negros generó otras jugadas importantes de gol en las que pudo haber incrementado aún más el marcador. Al 53' Jorge Mora desperdició un remate solo en el borde del área chica al enviar un cabezazo directo a la posición del guardameta rival.

Al minuto 55 de tiempo corrido, en un contragolpe de los melenudos, Daniel Amador habilitó a Joáo Dos Santos para dejarlo solo y de frente contra el arquero Leonin Pineda, pero Dos Santos falló en su intento de definir por encima del portero y envió la pelota a un costado de la portería.

A pesar de las fallas anteriores, Omar Bravo anotó el 3-0 al 69' de juego y Potros no daba indicios de respuesta. Sin embargo, en los últimos diez minutos de juego, Leones Negros aflojó y la visita aprovechó para marcar dos anotaciones y quedarse cerca de rescatar el empate.

Desde su punto de vista, Rayas reiteró que el equipo va por buen camino, pero considera que no pueden tener ese tipo de desconcentraciones en los minutos finales, porque les ha costado sufrir en los cierres de partidos que tenían controlados como en los duelos contra Celaya, Dorados y hoy frente a Potros.

LS