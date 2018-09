El novillero Alejandro Fernández, con sed de revancha en casa

Volver a pisar el ruedo que tantas veces ha sentido sus pasos es motivo para ilusionarse, aunque también para llegar con ansias de triunfo en una nueva tarde llena de esperanza. Así lo afirma el novillero tapatío Alejandro Fernández, quien el próximo domingo volverá a realizar el paseíllo en la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara, cuando se lleve a cabo el segundo festejo del serial novilleril de 2018.

Tras no haber tenido suerte para tocar pelo en sus últimas dos actuaciones en el coso tapatío, Fernández aseguró que llega lleno de ilusión y con la consigna satisfacer al siempre complicado público de la Perla Tapatía.

“Estoy muy ilusionado por volver a estar en mi plaza que es Guadalajara, a torear en mi ruedo, eso me llena de ilusión, de responsabilidad por presentarme ante mi afición con una novillada tan buena y bonita como es la de Villacarmela. Llego con sed de revancha, en mi primera tarde llegó un toro y me rompió la clavícula y la temporada pasada no rodaron las cosas. Ahorita voy con toda la ilusión del mundo, a disfrutar sobre todo”.

El joven de 24 años manifestó que además de la búsqueda del triunfo, existe un compromiso extra, ya que en esta ocasión será el primer actuante de Guadalajara en partir plaza durante esta nueva temporada.

“Todos pensábamos que sería el tercer tapatío que se presentaría en esta plaza, pero dadas las circunstancias seré el primero porque mi compañero Luis Octavio Hernández cayó herido en una novillada antes de venir, Arturo de Alba no pudo alternar por la lluvia, ahora me toca ser el tapatío que abre temporada. Dios hace las cosas por algo y ahora voy con toda la ilusión de sentir y disfrutar”.

Fernández compartirá el ruedo con los hidrocálidos Jorge Salvatierra y José María Hermosillo, para lidiar un lote de seis novillos de la ganadería de Villacarmela.

“Es un buen cartel, he tenido la oportunidad de estar en varias corridas con Hermosillo, pero con Salvatierra será la primera vez. Son buenos novilleros, pero al final de cuentas cada uno buscará el triunfo”.

Costo de las entradas

El costo de los boletos para esta novillada va de los 150 pesos en la zona de Sol, a los 180 pesos en la zona de Sombra. Estos se pueden adquirir a través del sistema Ticketmaster o en las taquillas de la plaza.