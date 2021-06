El magnífico detalle de "Chicharito" Hernández a Rogelio Funes Mori

Rogelio Funes Mori continúa con su preparación para debutar con la Selección Mexicana, decisión que causó cierta polémica ante la no convocatoria del "Chicharito" Hernández.

Sin embargo, parece que más allá de haberse molestado con esta situación como algunos seguidores, Javier Hernández lo vio de otra forma al grado que se tomó el tiempo de escribirle por redes sociales a Rogelio Funes Mori para desearle lo mejor con el Tri.

"Es un orgullo (los comentarios de Javier), el 'Chicharito' es un ejemplo a seguir, es el máximo goleador de la selección mexicana y sus números lo dicen todo. Es uno de los mejores jugadores en la historia de México y que me apoye, me dé sus buenas vibras, es un orgullo para mí. Me escribió por redes sociales, me mandó todo su apoyo y me deseó lo mejor. 'Chicharito' es una persona importante para México y es un profesional y un ejemplo a seguir", dijo Funes Mori en entrevista TUDN.

Finalmente, Funes Mori aceptó que no le preocupan las comparaciones que pudieran existir tanto con "Chicharito" como con Raúl Jiménez, esperando que pueda aportar de manera positiva a la Selección Mexicana.

AJ