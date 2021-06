El consejo de "Chicharito" Hernández a JJ Macías tras su baja del Tri

El delantero del Galaxy Javier Hernández, lamentó la baja por desgarro del atacante de Chivas José Juan Macías, de la Selección Mexicana, justamente cuando están en negociaciones para que se dé su traspaso al Getafe y le recomendó que siga trabajando como hasta ahora, que las cosas llegan cuando tiene que ser no forzando nada.

“Sé que es capaz de conseguir lo que se proponga. Aquí, lo único es que uno debe entregarse, porque uno nunca sabe quién te está viendo. Cuando me refiero a eso es que la oportunidad te está viendo y debes estar listo para que se te presente. Uno debe entregarlo todo como si no hubiera mañana.

Aconsejó a JJ que no se desespere en caso de que no se dé su vínculo con el Getafe, que siga con el mismo entusiasmo, porque cuando él se fue a Europa, no tenía la menor idea de que le estaban dando seguimiento, así que le quedó claro que el trabajo tiene recompensa, siempre al máximo nivel que las recompensas llegan cuando debe ser.

“Yo no tenía ni la pinche menor idea de que el Manchester United me estaba viendo desde que estaba en Chivas. Yo soy la clara imagen de que si yo lo puedo conseguir, di ese salto, cualquier otro ser humano, puede conseguir sus sueños”.

“Chicharito” precisó que seguirá apoyando a la Selección Mexicana, a todos sus integrantes incluido Rogelio Funes Mori y estará gritando, apoyando como cualquier fanático para que se queden con el Oro en la próxima Copa y en los Olímpicos.

