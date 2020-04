El inolvidable Atlas de La Volpe

Tan cerca y tan lejos. Un disparo desde los 11 pasos era la diferencia entre dar la estocada final para ser campeón o cargar la cicatriz de una herida dolorosa para toda una generación de aficionados rojinegros. Aquella tanda de penaltis del 6 de junio de 1999 era más que una simple Final para toda una ciudad como Guadalajara, pues significaba consagrar el trabajo de toda una camada de jóvenes talentosos, era el latir de miles de corazones de aficionados que querían ver a su equipo levantando el trofeo y terminar con una sequía de 48 años sin título. Aquella Final del Torneo Verano 1999 pudo significar simple y sencillamente un hecho inusual en el futbol mexicano: Atlas campeón.

Para la mala fortuna de los seguidores rojinegros, le tocó a su futbolista Julio Estrada fallar el penal decisivo, Toluca se coronó y todo Atlas vio cómo su sueño se fue por la borda a pesar de no haber perdido un solo juego en la Liguilla. Semestres después de ese torneo, los Zorros siguieron luchando en busca de un título con ese futbol inolvidable caracterizado por la verticalidad, la velocidad y el juego ofensivo que les imprimió el estratega Ricardo La Volpe, pero la corona jamás llegó.

Esta semana, en una entrevista para la cadena de ESPN, La Volpe anunció que dejará los banquillos del futbol mexicano para ir en busca de un puesto como director deportivo, y sin duda alguna, se llevará consigo aquellos recuerdos del Atlas de la década de los noventa, donde dejó un buen sabor de boca a pesar de no haber sido campeón, y un legado de jóvenes con un estilo de juego vistoso que marcó una época en el futbol mexicano.

“Yo ya no quiero dirigir más, después de lo que me pasó en el Toluca, ya no más. Ya me pasó la edad, ya me pasó esa presión”, fueron las palabras del “Bigotón” en el programa Futbol Picante.

Además de un histórico como Rafael Márquez, en aquella generación dorada de La Volpe destacaron jugadores como Juan Pablo Rodríguez, Miguel Zapeda, Daniel Osorno y Mario Méndez, así como también lo hicieron Julio Estrada y César Andrade. El estilo de juego de aquel equipo era tan singular y entusiasmaba a tal punto a sus aficionados, que hasta incluso se hablaba de haber creado todo un fenómeno social en la Perla Tapatía.

Durante sus ocho torneos como estratega del Atlas, el “Bigotón” clasificó al equipo a la Liguilla en siete semestres consecutivos, siendo la racha más larga de los Zorros en torneos cortos. Ya estando en la Fiesta Grande, alcanzaron una Final, cuatro Semifinales y cayeron dos veces en Cuartos de Final. Después de aquella etapa, los rojinegros no han vuelto a ser los mismos, pues sólo han avanzado a la Fase Final en 11 de los últimos 38 torneos y lo más lejos que han llegado fue a una Semifinal en el Apertura 2004.

Una carrera llena de polémica

Desde la rivalidad que forjó como jugador contra Hugo Sánchez, hasta el pique que hubo con Cuauhtémoc Blanco para no llevarlo al Mundial de Alemania 2006, Ricardo La Volpe protagonizó diversos pasajes polémicos en el futbol mexicano.

Uno de los más complicados que enfrentó el estratega argentino fue cuando dirigía a Chivas en 2014, cuando tuvo que salir intempestivamente por una acusación de acoso sexual.

A manera de cábala, el “Bigotón” se negaba a saludar con la mano al entrenador rival y en 2016 hubo un conato de bronca por el saludo que le extendió Miguel Herrera. Otra superstición polémica fue el uso de la famosa corbata de dragón que vistió durante su gestión al frente del Tri, además de asegurar que pasarían “caminando” en la Eliminatoria de Concacaf.

Palmarés como entrenador Equipo Logro Torneo Atlante Campeón de Liga Temporada 1992-93 Atlas Subcampeón de Liga Verano 1999 América Subcampeón de Liga Apertura 2016 Selección mexicana Campeón Copa Oro de la Concacaf 2003 Selección mexicana Campeón Preolímpico de la Concacaf 2004

*Aunque dirigió al Toluca campeón del Apertura 2002, el título no aparece en su palmarés debido a que no estuvo en el banquillo en las Finales por su compromiso con la Selección mexicana.