El futbol tapatío no vive sus mejores momentos

El futbol tapatío está viviendo momentos amargos luego de que los clubes pertenecientes a la ciudad de Guadalajara no han tenido los mejores inicios en la temporada, además de las eliminaciones que sufrieron tanto Chivas como Atlas de la Leagues Cup.

Sin embargo, no son sólo los conjuntos varoniles los que han tenido presentaciones cuestionables. Sino también, las escuadras femeniles en el comienzo de la Liga MX Femenil; las rojinegras contrataron a Roberto Medina días después de la eliminación de cuartos de final en el Clausura 2023 que sufrieron en manos de Tigres, teniendo poco más de un mes para trabajar y poder adaptarse al sistema de juego del estratega.

No obstante, en la práctica las cosas no han salido nada bien para las académicas que después de cuatro jornadas acumulan tres derrotas y una sola victoria en esta campaña. Pero más allá de los resultados, lo preocupante es que Atlas Femenil todavía no ha encontrado una identidad de juego que le permita tomar mayor fuerza. Además, figuras como Brenda Ceren o Fabiola Ibarra no han logrado ser referentes del equipo como en torneos pasados.

Por su parte, Chivas tampoco ha conseguido ser protagonista como en anteriores campañas. Si bien en este Apertura 2023 registra dos empates y dos victorias, en lo táctico deja mucho que desear, sobre todo si se pone atención en la manera que se han dado los empates donde no pudieron mantener la ventaja que se tenía en algún instante del partido.

Esta condición de no poder retener el triunfo ha sido algo repetitivo desde la campaña pasada, en la cual dejaron ir puntos importantes y, además, fueron echadas del Clausura 2023, igualmente en cuartos de final ante Pachuca, en una serie de ida y vuelta en la que comenzaron ganando y las Tuzas pudieron darle vuelta al marcador. La diferencia es que, actualmente, cuentan con Antonio Spinelli en el banquillo, quien llegó semanas antes de empezar este Apertura.

Caras opuestas en Liga de Expansión

Las cosas con el Tapatío en Liga de Expansión también se encuentran en un escenario complicado, ya que luego de tres jornadas, los dirigidos por Arturo Ortega no han logrado sumar de a tres unidades, presentando únicamente empates y un estilo de juego bastante flojo ante sus adversarios.

Contra Cancún dieron un espectáculo aburrido de 0 goles; mientras que, en los dos últimos encuentros, de ir ganando, Alebrijes y Atlético La Paz les arrebató el triunfo para terminar repartiendo puntos.

En contraparte, pese a que los Leones Negros debutaron en esta campaña con una derrota contra el Atlante Han sabido reponerse, sacando victorias en sus dos más recientes compromisos ante Cimarrones y Oaxaca, mismos en los que han goleado y gustado, posicionándose en el cuarto lugar de la tabla general.

