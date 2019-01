El futbol será justo con Chivas: "Conejito" Brizuela

Isaac Brizuela destacó el esfuerzo grupal y la capacidad de hacer valer la condición de local luego de la victoria 2-0 de Chivas ante Xolos en la primera jornada del Clausura 2019.

"Era muy importante y a la vez complicado iniciar con victoria", explicó el "Conejito", que anotó el segundo gol de Chivas. "Nos da confianza y tranquilidad; hay que seguir por el mismo camino y hacernos fuertes en casa".

El triunfo da credibilidad al proceso del técnico José Saturnino Cardozo, que el pasado mes de diciembre consumó un fracaso histórico con el Rebaño en el Mundial de Clubes.

"No vamos a perder la entrega, la disponibilidad. El futbol va a ser justo porque hemos ido por una buena línea", expresó el volante.

Aunque fue él quien anotó el tanto que aseguró la victoria, Brizuela destacó el esfuerzo de todo el equipo.

"Me toca anotar, pero es una jugada de 'Vanrra' (Van Rankin) que por ahí me habilita. No hay jugador del partido por la entrega que pusimos todos".

Alan Pulido, anotador del primer gol del Rebaño, dedicó la victoria a la afición rojiblanca, a "la gente apoyándonos en todo momento a pesar de que en otros torneos no se ha calificado; esto esta dedicado para todos ellos".

El tamaulipeco se mostró contento por el triunfo en casa, que el Rebaño no lograba el Liga desde agosto del año pasado.

"El equipo trabajó para esto, hacernos fuetrte en casa; dimos un golpe de autoridad".

RR