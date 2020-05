El futbol no volverá a ser igual: Leo Messi

El argentino Lionel Messi, delantero del Barcelona, aseguró que la vida y el futbol no volverán a ser los mismos después de la pandemia del COVID-19, que causó millones de muertes.

"Muchísima gente lo pasó realmente mal porque les afectó esta situación de alguna manera”

"El futbol, como la vida en general, pienso que no volverá a ser igual. Todos los que vivimos esta situación recordaremos lo que ocurrió de una u otra manera. En mi caso, con un sentimiento de pena y frustración para con aquellos que sufrieron más por la pérdida de sus seres queridos", señaló en entrevista para el diario El País.

Messi, al igual que muchas personas del gremio futbolístico, alabó y resaltó la labor incesante de todos los médicos que ayudaron y siguen aportando su granito de arena para combatir esta epidemia. "Con el agradecimiento infinito a todas las personas que lucharon desde los centros sanitarios".

El jugador que está próximo a cumplir 33 años el 24 de junio, mandó sus condolencias a todas aquellas familias que perdieron a un ser querido, pues cree que ese sentimiento es el peor que pueda existir.

"Muchísima gente lo pasó realmente mal porque les afectó esta situación de alguna manera, como ocurrió a aquellos que perdieron a sus familiares y amigos y ni tan siquiera pudieron despedirlos. No puede haber nada peor que perder a las personas que más quieres, eso me crea una frustración enorme y me parece lo más injusto de todo", afirmó.

El Barcelona ya entrena desde hace algunos días en grupos para prepararse rumbo a la reanudación de La Liga, la cual está contemplada para que retome labores a partir del 11 de junio.

AC