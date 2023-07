El futbol mexicano y sus ambiciosas promesas

La Liga MX, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Selección Mexicana de futbol, al convertirse en un ente único, buscan mejorar, esto de acuerdo el comisionado presidente Juan Carlos “La Bomba” Rodríguez, quien presentó una nueva estructura en la que se incluyen varios puntos, con el objetivo de llegar en óptimo nivel a los Mundiales de 2026 y 2030.

Esta idea de estructura y puntos específicos son exclusivos en México y fueron ideadas por los directivos del futbol mexicano, a pesar de que algunos puntos tienen ciertas semejanzas con lo que se aplica en el futbol de otras latitudes.

Una semejanza especial que se busca es la cantidad de jugadores locales que son exportados al futbol del extranjero. En específico, de acuerdo con lo dicho por Rodríguez, Brasil exportó en 2022 la cantidad de 67 futbolistas, seguido por Argentina con 37, mientras que el país o liga que más futbolistas exportó fue la MLS con 72 futbolistas en dicho periodo.

Es por eso que “La Bomba” Rodríguez especificó en uno de sus puntos que el futbol mexicano buscará que 54 jugadores mexicanos sean exportados a Europa en tan sólo dos años, sin importar experiencia, equipo, edad o posición dentro del campo; para cumplir con esto cuenten con apoyo diplomático para que a los futbolistas les sea más sencillo emigrar.

“Se buscarán acuerdos con otras federaciones para mandar a más mexicanos a Europa”, mencionó Rodríguez.

El plan es el siguiente. “Que cada club ceda a cuatro o cinco jugadores de 18 años para que sean 50 y vayan a jugar a algún equipo, digamos de la segunda división de España, y en dos años puedan obtener el pasaporte comunitario”.

Pero el futbol mexicano, que en poco o nada puede compararse con el de los países que son potencia en Latinoamérica, lo hace con el futbol de la MLS; de ahí que existan varias similitudes, como el hecho de que en el máximo circuito en México no exista ascenso ni descenso; pero poco a poco se busca emular muchas otras costumbres de esa liga, como el hecho de centralizar los derechos de televisión, así como buscar que los jugadores jóvenes obtengan a muy temprana edad su pasaporte comunitario en el futbol del Viejo Continente.

ESTRATEGIAS

Los pilares de la Femexfut para mejorar al futbol mexicano

Consejos de Expertos: exentrenadores, exjugadores mundialistas y figuras internacionales.

Especialistas en inteligencia deportiva.

Partidos con cuatro grandes de Brasil y Argentina en fechas no FIFA.

Exportar tres jugadores al año por club.

54 jugadores en Europa en dos años.

Pasaporte extracomunitario a corta edad.

Alianzas con clubes europeos .

Mejores visorías para jugadores con nacionalidad mexicana y estadounidense.

Becas a entrenadores jóvenes para conseguir licencia UEFA.

Sueldos competitivos a entrenadores de Fuerzas Básicas.

LA VOZ DEL EXPERTO

Hay que mejorar en el campo formativo

Enrique Contreras, entrenador, director y fundador del Instituto de Capacitación para el Futbol

Me ilusionan los cambios que se tienen planeados; siempre y cuando se dejen de lado intereses particulares y prioricen la parte deportiva.

Hay un problema de fondo en nuestro futbol que no se resuelve en tres o cuatro años, sino al menos en 15 ó 20. Nuestros entrenadores y formadores infantiles en nuestro país, en su gran mayoría, tienen mucha falta de conocimiento, tanto en los fundamentos del juego como en los aspectos físicos, técnicos, tácticos y mentales con que se debe apoyar al jugador de iniciación. La base de inicio y desarrollo en México es muy deficiente, sólo se trabaja en la punta del iceberg; por ello, hay tantos jugadores con carencias en el alto rendimiento.

Creo que en la medida en que avance el conocimiento argumentado de los que están al frente de los jugadores en la parte infantil, ahí es donde vendrá el éxito futuro de nuestro país. Si no se ataca esa parte, seguiremos sufriendo de lo mismo: triunfos aislados, muchos fracasos y jugadores perdidos.

La exportación no es descabellada, siempre y cuando lo haga gente experta. ¿A quién van a poner de expertos a coordinar y supervisar ese proceso? ¿A representantes, a directivos? ¿O a entrenadores formativos probados? Cada jugador es un ser humano y su línea de vida y profesional no es tan sencillo llevarla en un proceso como si fueran “productos” de confección. Los jugadores nacen y se pulen. No se hacen. Muchos nacen con talento, pero los entornos los echan a perder.

La creación del consejo es positiva. Algo bueno siempre dirán. Algunas cosas serán muy difíciles de conciliar. Eso me gusta, porque se sumará gente exitosa que ha vivido los procesos. Deberán dejar los egos de lado.