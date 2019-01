El futbol mexicano lamenta el deceso de Pablo Larios

Pablo Larios, el "Portero de la Selva", falleció hoy jueves a causa de complicaciones derivadas de un problema intestinal. Larios marcó una época en la portería de la Selección mexicana y es recordado por sus brillantes actuaciones con Zacatepec, Puebla, Cruz Azul y Toros Neza.

Equipos de futbol, periodistas y jugadores activos y retirados usaron redes sociales para lamentar el deceso de Larios y hacer explícita su admiración por uno de los mejores porteros en la historia del futbol mexicano.

Cuahtémoc Blanco (ex jugador): "Con mucha tristeza me entero del fallecimiento de mi amigo, arquero mundialista en México 1986 y gran ser humano, Pablo Larios Iwasaki. Envío mi más sentido pésame a familiares y amistades, espero encuentren pronto consuelo a tan dolorosa pérdida. Descanse en paz".

Luis García (ex jugador): "QDEP uno de los mejores porteros de la historia en nuestra nación. El gran Pablo Larios quien revolucionó la portería, pero por encima de eso, me quedo con su generosidad y fabulosa calidad humana. Abrazo hasta el cielo Pablo querido".

José Ramón Fernández (periodista): "Lamento mucho el fallecimiento de un gran portero mexicano y buena persona Pablo Larios Iwasaki. Seleccionado nacional en 1986. Debutó con Zacatepec, campeón con Puebla, estuvo en Cruz Azul y Toros Neza. Les deseo pronta resignación a sus familiares y amigos".

Fernando Quirarte (ex jugador): "Mi más sentido pésame para la familia de Pablo Larios ,que dios lo tenga en su santa gloria,te recordaremos por siempre, mi gran amigo".

Alberto García Aspe (ex jugador): "Mi más sentido pésame a la familia del GRAN Pablo Larios. Uno de los mejores arqueros que ha tenido México. Descanse en paz".

Jorge Campos (ex jugador): “Se fue el mejor de todos los tiempos aunque le pese a muchos, sobre todo a los que no conocen el arco. Siempre le estaré agradecido por lo que me enseñó. Gracias a él la gente se acuerda mucho de mí. Creo que fui su obra maestra, por todo lo que me entrenó. Gracias ídolo".

Chivas: "Lamentamos profundamente el fallecimiento de Pablo Larios Iwasaki".

Leones Negros: "El futbol mexicano está de luto por la sensible pérdida del mítico portero Pablo Larios Iwasaki. Descanse en Paz".