El dinero lo esconde todo: Alex Morgan, sobre Cristiano Ronaldo

En entrevista para ''Sports Illustrated'', la campeona del mundo con Estados Unidos, Alex Morgan, dejó ver su postura en torno al supuesto caso de acoso sexual de Cristiano Ronaldo, y señaló que el delantero portugués dentro de la cancha es una persona mientras que es otra fuera de ella.

''Muchos se preguntan quién tiene la razón en estos casos. Sin embargo, cuando miras la historia de Cristiano Ronaldo, creo que hay demasiadas evidencias para encubrir y al final el dinero lo esconde todo. No estoy diciendo que no sea uno de los mejores futbolistas del mundo, eso no tiene nada que ver. Una cosa es él como deportista y otra como persona'', dijo la delantera.

''Los cargos (por violación) fueron desestimados y él puede seguir jugando. No es la única persona a la que le ha pasado, pero él es uno de los futbolistas más famosos del mundo en la actualidad y, obviamente, atrae la atención. Creo que es importante seguir respaldando a las mujeres que atraviesan situaciones de vulnerabilidad y de temor'', señaló.

De cara a la entrega de los premios ''The Best'', el próximo 23 de septiembre en Milán, la estadounidense señaló que en caso de encontrarse con el jugador de la Juventus en el evento, en el cual ambos están nominados a los galardones, aseguró que ''no planeo acercarme a él de una manera diferente a cualquier persona''.

