El día que Rodolfo Pizarro se fue de Chivas a Monterrey

Solo estuvo por un año y medio, pero Rodolfo Pizarro dejó huella en la afición de Chivas con los que festejó un campeonato de la Liga MX, una Concachampions, así como otra Copa MX.

Pizarro festejando el título del Clausura 2017 con la afición de Chivas.

Su salida sigue doliendo en varios aficionados rojiblancos, que anhelan verlo de regreso algún día en Verde Valle, y hoy recordamos el día que el atacante se convirtió en refuerzo de Rayados de Monterrey.

Tras ganar la Liga de Campeones de la Concacaf, fueron días complicados para Pizarro, desde ser sancionado por un comentario ofensivo a las Águilas del América, hasta el hecho de que no se dio su llegada al futbol de Europa como se especulaba.

En un principio, los rumores de la llegada del oriundo de Tamaulipas a Rayados eran poco creíbles, incluso, el entonces director deportivo del Rebaño, Francisco Gabriel de Anda, negó su salida en un par de ocasiones ante los medios de comunicación.

Sin embargo, pronto todos estos dichos comenzaron a tomar fuerza, al grado que en redes sociales un sector de la afición del Guadalajara convocó a marchas para pedir que el volante permaneciera en el club tapatío, donde de a poco se convertía en un referente.

No es un secreto que Chivas pasaba por problemas económicos, y la oferta de Rayados era muy tentadora: Alrededor de 15 millones de dólares. La directiva rojiblanca no resistió, aceptó traspasar al futbolista y la pesadilla de los seguidores ya era una realidad y Pizarro tenía que volar a tierras regias.

Todavía en días previos, Pizarro tuvo firmas de autográfos con aficionados de Chivas que le insistían que no se fuera, pero un 6 de junio del 2018, se hizo oficial su partida a Monterrey.

Pasa el tiempo y Pizarro sigue siendo tema en Chivas. Hasta hace poco, hubo un intercambio de declaraciones entre el futbolista y José Luis Higuera, ex directivo rojiblanco, sobre como se dio dicha transacción.

"Muchas veces uno no decide con quien jugar. Es simplemente quien te de la oportunidad porque para nosotros en un trabajo. Por ejemplo si llega un directivo y no me quiere en ese equipo ni modo que me quede sin jugar", declaró Pizarro.

"Por supuesto que Rodolfo Pizarro en ese momento no quería salir, todo cambia cuando hay dinero y situaciones. Es verdad que Pizarro no pidió su salida, eso es cierto. La necesidad era del club. De ahí a que se lo oculté, no es cierto. Fue el primero en saberlo. Era una decisión del dueño, a nadie más le correspondía si estaba bien o mal", dijo Higuera.

"Al final tuvo un acuerdo con Monterrey, así de fácil. Lo esperamos un mes y medio mientras pensaba esto. Al final se fue porque quiso. Si él no se hubiera querido ir, se quedaba en Guadalajara", agregó el ex directivo.

Rodolfo Pizarro tuvo un paso exitoso con Monterrey donde fue campeón de Liga MX en el Apertura 2019, levantó la Concachampions y disputó el Mundial de Clubes del mismo año.

Hoy, el jugador milita en el Inter de Miami de la MLS, pero la afición de Chivas añora el día en que vuelva al Rebaño Sagrado, club, al que él mismo ha dicho tiene como objetivo regresar para ser campeón nuevamente.

