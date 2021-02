El conmovedor mensaje de Cristiano Ronaldo en su cumpleaños

Cristiano Ronaldo está de fiesta, pues este viernes festeja sus 36 años de edad, número que también hace pensar que su retiro de las canchas inevitablemente está cada vez más cerca.

Aprovechando esta situación, CR7 escribió una carta a través de sus redes sociales, la cual además de agradecer todos los mensajes de felicitación, conmovió a sus seguidores al hablar sobre su futuro:

"36 años de edad, ¡increíble! Se siente como si todo hubiera empezado ayer, pero este viaje ya está lleno de aventuras e historias que recordar. Mi primer balón, mi primer equipo, mi primer gol… ¡El tiempo vuela!

De Madeira a Lisboa, de Lisboa a Manchester, de Manchester a Madrid, de Madrid a Turín, pero sobre todo, desde el fondo de mi corazón al mundo… He dado todo lo que he podido, nunca me contuve y siempre he tratado de entregar la mejor versión de mí. A cambio, ustedes me dieron su amor y admiración, su presencia e incondicional apoyo. Y por eso, nunca seré capaz de agradecerles lo suficiente. No podría haberlo hecho sin ustedes.

Mientras celebro mi cumpleaños 36 y mi vigésimo año como futbolista profesional, lamento no poder prometerles 20 años más de esto. Pero lo que puedo prometerles es que, mientras continúe, ¡nunca recibirán menos del 100% de mí!

Una vez más, gracias por todo su apoyo y sus agradables mensajes e iniciativas durante este día. Significa mucho para mí y ustedes siempre tendrán un lugar en mi corazón#.

Cristiano Ronaldo es considerado uno de los mejores jugadores de la historia y recientemente se adjudicó el récord de ser el futbolista con más goles oficiales en la historia del futbol, superando a elementos como Pelé y Josef Bican.

AJ