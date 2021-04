El colchón rojiblanco se empieza a desgastar

LaLiga está que arde. Un gol de Íñigo Martínez a cuatro minutos del final dio la victoria al Athletic de Bilbao frente al líder Atlético de Madrid (2-1) y pone LaLiga española al rojo vivo dejando al Real Madrid y Barcelona a dos puntos del líder y al Sevilla a tres del equipo colchonero.

Alex Berenguer marcó el 1-0 a los ocho minutos tras cabecear en el borde del área un centro de Ander Capa desde la banda derecha después de un rapidísimo contragolpe del equipo de Marcelino García Toral.



El partido no iba por el camino que quería el Atlético y Diego Simeone, a la hora de juego, sacó al campo a los tres recuperados que prefirió no poner de inicio: Thomas Lemar, Joao Félix y Luis Suárez y a partir de ahí la respuesta de los Colchoneros fue diferente.

En el 77’, Stefan Savic, también de cabeza, puso el 1-1 al peinar en el primer palo un córner botado por Yannick Carrasco desde la parte izquierda del ataque colchonero que se veía con actitud de ir por más goles y así no ceder terreno ante sus perseguidores.



Pero al minuto 86 Íñigo Martínez le borró la sonrisa a Simeone y a toda la afición rojiblanca al marcar el 2-1 definitivo con un extraordinario cabezazo desde el punto de penalti a un saque de esquina sacado por Ibai Gómez. Un tanto que derrumbó al Atlético y apretó al límite una Liga que hace no mucho parecía claramente colchonera.



A pesar de la derrota, el Atlético mantiene un engañoso liderato con dos puntos de ventaja sobre Madrid y Barcelona, este último con un partido menos, y el Athletic mantiene la décima plaza con 41 puntos, a ocho de las plazas europeas.

AMD