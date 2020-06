El circo de la Liga MX

La polémica no se detiene en la Liga MX tras la cancelación del Torneo Clausura 2020, pues además de que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) enfrenta una demanda con el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) luego de abolir el Ascenso MX por los próximos seis años, en las últimas semanas trascendieron temas controversiales como el cambio de sede del conjunto de Morelia hacia la ciudad de Mazatlán y la posible compra del Querétaro a manos del Atlante, así como también los conflictos legales que enfrentan los directivos del Cruz Azul y la denuncia que interpuso el Veracruz en contra de la FMF desde febrero del presente año.

Adiós Morelia; hola Mazatlán

Tras varias semanas de rumores sobre el posible cambio de sede, el pasado 2 de junio el equipo de Monarcas extendió un comunicado para anunciar oficialmente su arribo a Mazatlán para el siguiente torneo. A sus casi 70 años de fundación, los michoacanos desaparecieron del balompié mexicano y adoptarán el nombre de Mazatlán FC, convirtiéndose así en la quinta franquicia que abandona su plaza en los últimos siete años. Tras esto, existe la posibilidad de que Morelia vuelva a tener futbol, pero sería a través de la Liga de Balompié Mexicano.

¿Atlante por Querétaro?

Justamente el mismo día que Monarcas anunció su cambio de sede, trascendió que el Atlante buscaba comprar la franquicia del Querétaro para llegar a la Liga MX. No obstante, el presidente de los azulgranas, Gabriel Solares, negó la situación explicando que su equipo no tiene ningún proyecto relacionado con el cuadro queretano. De acuerdo con ESPN, cuerpo técnico y jugadores del Atlante fueron notificados de que la próxima temporada no jugarán en Cancún, pues se habla de un posible regreso al estadio Azteca para competir en la nueva Liga de Expansión.

Desaparición de franquicias en la última década Año Club Situación 2020 Morelia Mudanza a Mazatlán 2019 Veracruz Desafiliado 2019 Lobos BUAP Comprado por Bravos de Juárez 2017 Chiapas Desafiliado tras descender 2013 San Luis Mudanza a Chiapas 2013 La Piedad Ascendió y fue comprado por Veracruz 2013 Jaguares Mudanza a Querétaro

Cruz Azul, en problemas legales

Por presunta defraudación fiscal y lavado de dinero, desde la semana pasada la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) comenzó una investigación en contra del presidente de la Cooperativa La Cruz Azul, Guillermo “Billy” Álvarez. De acuerdo con el titular de la UIF, Santiago Nieto, se trata de una denuncia por la facturación de 300 millones y movimientos de mil 354 millones de pesos, y se debe acreditar el origen legal de esos recursos. Al respecto, la Cooperativa ha expresado su disposición para trabajar con las autoridades y tratar el tema con absoluta transparencia.

Adeudos y demandas en Veracruz

Tras iniciar un proceso de demanda contra la FMF en febrero de 2020, Tiburones Rojos de Veracruz informó el pasado 3 de junio que el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, es investigado por fraude, usurpación de profesiones y uso indebido de documentos. Fidel Kuri, quien fue presidente del equipo, reclama la desafiliación y cobros indebidos a la institución. La resolución del proceso legal pudiera darse en 2021. Cristián Menéndez y otros ex jugadores del Veracruz han apelado ante el TAS por adeudos en salarios desde 2019.