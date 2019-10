El arbitraje los perjudica

Penales inexistentes en contra y unos no señalados a favor, tarjetas rojas y jugadas polémicas, es el pan de cada día en el futbol mundial; sin embargo, para Leandro Cufré, el VAR y el arbitraje han afectado a sus rojinegros del Atlas, ya que el argentino dijo que durante el partido del pasado sábado, su equipo fue perjudicado, pues no tenía que haber empatado, sino ganado ese compromiso ante los Xolos de Tijuana.

El partido ante los fronterizos estuvo lleno de polémica, ya que Atlas fue castigado con un penal que a su parecer no se debió señalar, así como uno que no se marcó a favor, provocado por el rival Camilo Sanvezzo. Además los Xolos terminaron el juego con tres hombres menos, en lo que según Cufré no hay polémica, ya que Ariel Nahuelpán, Camilo Sanvezzo y Kevin Balanta fueron bien expulsados.

“La verdad es que fue una injusticia, comenzando con el penal, que fue mal sancionado, porque se manipula la cámara del VAR, porque si uno va a ver, es una falta sobre Martín Nervo, que Nahuelpán lo pisa y no lo deja disputar la pelota, después se puede decir lo que sea, pero no se deja disputar la pelota a Martín Nervo. Todos los partidos se están guardando un penal en contra, pero antes no emití ninguna opinión sobre el arbitraje, pero esta vez creo que sí se equivocaron y el resultado sí fue injusto porque merecíamos ganar. Las rojas todas están bien, por la desesperación de ellos que ya no podían hacer nada”, dijo el estratega rojinegro.

Amistoso contra los Loros de Colima

Como parte de la actividad para no perder ritmo en este parón de la Liga MX por la Fecha FIFA, los rojinegros del Atlas sostendrán un partido amistoso este sábado 12 de octubre por la mañana en sus instalaciones de La Madriguera, y el rival será el conjunto de Loros de Colima de la Liga de Ascenso, en juego que se disputará a puerta cerrada.

Buen ánimo con los tapatíos

Ayer, los pupilos de Leandro Cufré comenzaron con su semana de entrenamiento, pensando en estos partidos que tienen en puerta. El ánimo se ha mantenido por las nubes a pesar de que no han podido afianzarse en zona de Liguilla.