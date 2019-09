El “Titán” quiere regresar a MLB

Aunque no ha tenido la oportunidad de enlistarse en algún equipo de las Grandes Ligas en la actual temporada, el histórico toletero mexicano, Adrián González, aseguró que todavía espera la posibilidad de seguir jugando en la mejor competencia de beisbol que existe en el mundo.

En entrevista con la cadena ESPN, el “Titán” señaló que todavía tiene la oportunidad de seguir brillando en la Gran Carpa y no hay alguna revancha que deba tomar, aunque en los últimos tiempos ha preferido compartir tiempo con su familia y esperar la oportunidad de ser contratado en un futuro no muy lejano.

“Tengo en mente la posibilidad de jugar, pero veremos qué es lo que pasa. No es algo que tengo definido, no me he retirado, no he cerrado esa puerta, pero tiene que ser una situación muy especial para jugar otra vez. No me hace falta nada por cumplir, si quisiera estar jugando ahorita lo pudiera hacer, pero quiero estar cerca de la familia, tener una oportunidad que sea buena. Yo juego al beisbol porque lo amo, pero estar a la distancia con la familia también es algo importante para mí”.

González agregó que todavía sigue en contacto con la dirigencia de los Dodgers de Los Ángeles y que lo han buscado para que trabaje con ellos, pero no como pelotero.

“Las cosas terminaron bien con ellos, nos pusimos de acuerdo porque en ese momento todavía buscaba ser titular, se hizo el cambio, se dio la oportunidad con Mets. Sigo hablando con ellos, me han ofrecido trabajo , no como jugador, pero les he dicho que no porque no me he retirado. Tanto a Dodgers como a Padres les tengo mucho cariño”.

En la Gran Carpa, González vistió las franelas de los Rangers de Texas, Padres de San Diego, Medias Rojas de Boston, Dodgers de Los Ángeles y Mets de Nueva York, el cual fue el último equipo en el que jugó el beisbolista mexicoamericano en la temporada de 2018.

En toda su carrera en las Mayores, el primera base ha conectado 317 cuadrangularespara ser el segundo mejor mexicano en este rubro, solo por detrás de Vinicio Castilla.