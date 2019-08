"El Tata" se pone exigente

Con intensidad, corrección y énfasis, así trabaja el técnico argentino Gerardo Martino durante el microciclo con la Selección mexicana de futbol de cara a la Liga de las Naciones de la Concacaf.

El “Tata” sabe que este grupo será el que se encargue de tomar el relevo generacional en el Tri, por lo que les exige para corregir sus carencias y reforzar los aspectos positivos.

En su entrenamiento, Martino puso dos equipos en el terreno de juego, a los que les pidió traslado rápido, con despejes largos en busca de llegar con claridad a la portería rival.

Más de una vez el ex estratega del Barcelona de España detuvo el entrenamiento para tratar de perfeccionar los movimientos de sus jugadores.

“Tan grandote y no le puedes meter el pecho”, le dijo en una ocasión al volante del Querétaro Paolo Yrizar, a quien también le llamó la atención por ubicarse mal en la cancha.

De igual forma se dirigió al defensa de los Pumas de la UNAM, Alan Mozo, a quien le explicó: “cuando tocas te quedas y cuando vas es dos contra uno”.

El que se llevó una felicitación fue el mediocampista de Pachuca, Brian Figueroa, a quien le comentó: “bien hijo”, por una acción en la que desarrolló en el campo lo que le indicó.

El cuadro mexicano realizará este día una práctica matutina y después de comer los jugadores romperán filas para incorporarse a sus respectivos equipos.

Durante la práctica del lunes, el mediocampista de Toluca, Alan Medina, sufrió una fractura de tibia y peroné en la pierna izquierda, y ya fue operado.

México se enfrentará con la Selección de Bermudas el 11 de octubre próximo en calidad de visitante y el 15 del mismo mes recibirá a Panamá, esto dentro de las actividades de la Liga de las Naciones de la Concacaf.

En Pumas no se alarman por los llamados

Miguel González, técnico de los Pumas, prepara con calma el siguiente juego del Apertura 2019. Ni el sueño pierde por la breve ausencia del defensa Alan Mozo, a quien considerará para el duelo ante Morelia.

“Sí viajará Mozo, contamos con eso, me hablaron la semana pasada con la posibilidad de que nosotros dijéramos que no, pero hay que respetar el trabajo del seleccionador... no es fácil ser seleccionador y ver a tus jugadores de tiempo en tiempo”.