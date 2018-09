El "Rifle" Andrade acepta mejoría individual

Llegó al Atlas como uno de los refuerzos para el Apertura 2018 con la firme esperanza de hacer historia en la institución, sin embargo al pasar de los partidos, Andrés “Rifle” Andrade se ha visto involucrado en una crisis de funcionamiento, pero no es exclusiva de él, sino que todo el equipo la está sufriendo, al estar hoy en día en último lugar de la tabla general con sólo dos puntos de 30 disputados.

Sin embargo, el colombiano reconoció que de unos juegos a la fecha, ha notado cierta mejoría en su rendimiento dentro del terreno de juego, al grado de que él hizo el único gol que tienen los Zorros en el campeonato, y se lo hizo a los Tigres en el Estadio Universitario. Andrade tiene 596 minutos disputados, gracias a su presencia en ocho de los 10 juegos que se han disputado en el Apertura 2018.

"No estamos jugando golf o tenis que es individual, esto es deporte de conjunto".

“He tenido en toda mi carrera puntos altos, al principio de mi carrera me costó trabajo tener continuidad, en lo personal tengo cuatro o cinco partidos que me he sentido bien en la cancha, ayudando al equipo, rematando y dando pases, no estamos jugando golf o tenis que es individual, esto es deporte de conjunto”, comentó el mediocampista cafetalero.

Atlas se prepara para encarar este viernes a los Diablos Rojos del Toluca en el Estadio Jalisco, y lo hace con entrenamientos a puerta cerrada en sus instalaciones de La Madriguera, por lo que todo parece indicar que de seguir así, los Zorros tendrán el mejor partido del torneo, de lo contrario no se explica el hecho de mantener la encerrona.

RR