El ''Recodo'' Valdez pensó que ya no jugaría

Christian Valdez está profundamente agradecido con Alberto Castellanos y Jorge Dávalos, porque llegó a pensar que no volvería a jugar al futbol profesional cuando le dijeron de manera repentina en Veracruz que ya no entraba en planes por las reglas que actualmente hay en el futbol mexicano.

Le llegó la oportunidad con Leones Negros y el “Recodo” no lo pensó dos veces, de inmediato dijo que sí, su familia lo apoyó para continúe su carrera en Guadalajara y está comprometido en buscar el campeonato y luego el ascenso, porque aseguró que será la única forma de regresar a la Liga MX.

“Lo pensé, lo cual es normal. Soy realista, después de los 30 se complica más y como casos aislados como el Juan Pablo Rodríguez o Carlos Morales, están en otro saco por el palmarés que tienen en su carrera. Estoy en la pelea, agradezco a la Universidad de Guadalajara que pensaron en mí, que confiaron y no queda más que regresar con creces. Pienso en seis meses y ya después continuar avalado con resultados”.

Valdez agradece a los directivos de los Leones porque, así lo reconoce, ya estaba pensando en otro tipo de vida, porque estaba feliz en Veracruz.

“Tengo una responsabilidad muy grande al estar acá, me siento muy contento, te soy sincero y creí que ya me tocaría ver el futbol desde casa. Tengo la oportunidad de estar acá y me han dicho que una vez que pruebe lo que es Leones no me voy a querer ir. Esto debe estar acompañado de un buen accionar mío y que estén contentos conmigo, para que no me vaya, lo cual lo irá marcando el desempeño”.

Admitió que le costará un poco de trabajo adaptarse a la forma de jugar en división de Ascenso, donde todo es más físico, pero confía en que pronto estará tomando tácticamente lo que quiere el “Vikingo”.

“Es otro ritmo, otra intensidad, tengo que adaptarme a eso, la experiencia que adquirí en primera trataré de ponerla al servicio de ellos, así como aprender de los jóvenes, porque así jamás se deja de aprender”.

El equipo es muy joven y el jugador sabe que fue contratado para cumplir dos funciones; una, dar su mejor versión futbolística para hacer que los resultados positivos lleguen al equipo y la segunda, dejar escuela, orientar a los chavos de la cantera.

“Es un aprendizaje mutuo, puedo dejarles algo, no puedo jugar al ritmo de primera y debo ponerme más 'trucha' como dicen en Sinaloa. Ante el León identificamos en qué momento debemos defender y meter intensidad, para mantener el cero. Hay que estar con revoluciones bajas para saber qué hacer”.

El “Recodo” dijo que las instalaciones de Leones Negros, pocos equipos incluso de la Liga MX, las tienen, así que deben aprovecharse y espera que la afición, en base a resultados, esté todos los domingos apoyando.

RR