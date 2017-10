El 'Profe' Cruz acepta críticas de la 'Fiel'

Luego de la victoria obtenida ante los Xolos, el técnico del Atlas José Guadalupe Cruz, dijo entender el reclamo de la afición respecto a la forma en la cual el equipo obtiene resultados positivos, ya que tampoco a él le está gustando cómo gana y, aseguró, está en la búsqueda de ese equilibrio para satisfacer las peticiones.

"Tenemos un trabajo atrás que nos respalda y que nos hace ser competitivos. Entiendo el reclamo de la gente, de cuando me gritan que debo ir al frente, que esto y que lo otro. Tenemos que tomar en cuenta cuáles son nuestros recursos, herramientas y optimizarlas. En este sentido nosotros no jugamos en su mayoría con extranjeros y sí con mexicanos, muchos de ellos muy jóvenes".

El "Profe" Cruz señaló que prefiere ganar sin importar mucho las formas, por ahora, debido a la necesidad que hay de obtener unidades por el tema de cociente, que jugar bonito y perder.

"Está claro, a todos nos gustaría, ganar, gustar y golear. Todos quisiéramos eso, tener esa fortuna, hacer cada partido eso. Estoy en la lucha por no descender y no es sencillo, de hecho esto le puede afectar a jugadores consolidados, maduros o a jóvenes. No es sencillo. De afuera, como en los toros, todos agarramos al toro por los cuernos, pero adentro, en el ruedo, somos pocos".

Entiende el técnico que cada encuentro, pese a que gane, la afición no está convencida de la forma en la cual se gana, se empata, pero indicó que se olvidan de hacer un análisis más profundo, porque muchos no ven las ausencias de primer nivel que hay, como Rafael Márquez, Matías Alustiza, Clifford, entre otros y que los jóvenes han suplido de muy buena manera.

"Es posible que tengan razón, de hecho probablemente no estemos jugando el futbol que nuestra gente quiere, que nosotros mismos trabajamos para realizar, pero en estas circunstancias, con tantos imponderables de por medio, es importante que estemos ganando. Respeto las opiniones en muchos sentidos, unas las comparto, otras no. Es posible que tengan razón, al final es mucho mejor trabajar con resultados positivos que adversos".

El resultado que obtuvo ante Xolos, los mete de lleno a la pelea por un lugar a la Liguilla, pero no quiere ir más allá, porque todavía le falta tramo al campeonato.

"Todavía faltan varios partidos, tenemos un pendiente y falta mucho todavía. Estamos por buen camino, no vamos a festejar, no hay espacio para eso, tenemos el próximo miércoles el Clásico en la Copa (octavos de final ante Chivas), no se tira y nos tenemos que recuperar, luego enfrentar ese encuentro para hacer las cosas bien".

Respecto al encuentro del próximo miércoles, ante Chivas, puntualizó que va con lo mejor que tiene, porque la afición desea eliminar a Chivas y aceptó que hay cuentas pendientes.

"A Chivas lo he visto bien, no solamente en el partido pasado, pero al margen de cómo lleguemos, nosotros debemos prepararnos conscientes que Chivas llegue con una sola oportunidad en este campeonato, que es buscar la Copa. En ese sentido pondrán a lo mejor que tienen y nosotros haremos lo mismo. En nuestros seguidores es muy importante el partido del miércoles, así como para nosotros".

LEER TAMBIÉN

Atlas derrota a Xolos, respira en la porcentual y se enfila a Liguilla