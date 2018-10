El “Pollo” Briseño levanta la mano para la Selección

El defensa tapatío de 24 años Antonio Briseño, quien milita en el CD Feirense de la Primera División de Portugal, ha logrado que su equipo sea el menos goleado tanto de ese país como de las principales Ligas europeas, tres goles en siete partidos, y ahora sueña con debutar en la Selección de México que entrena Ricardo Ferretti.

El central, que llegó a Portugal la pasada campaña, coincidió con el actual seleccionador azteca durante dos temporadas en Tigres y ha declarado que con Ferretti es “con quien mejor se entiende el futbol y se aprende mucho, ya que es un entrenador espectacular”.

El ex jugador del Atlas también habló sobre el desempeño de la zaga de su equipo, que junto al Liverpool y al Manchester City de Inglaterra, son los equipos menos goleados de las principales ligas de Europa. “La clave es el trabajo en equipo que nos ha enseñado el profe Nuno Manta (entrenador), nuestros delanteros corren muchísimo en la presión y nos hacen mucho más fácil el trabajo a los de atrás, es mérito de todo el grupo, porque defendemos todos y tenemos mucha solidez”.

Briseño sabe que dede mantenerse por la línea actual para ser considerado en el Tricolor. “Como jugador siempre se quiere estar en los máximos niveles, me encantaría representar a mi país, trabajaré día a día. Por entrega no va a faltar porque yo trabajo para estar en la mejor forma física. Ojalá algún día llegue la oportunidad”.

El “Pollo” se dijo satisfecho por ser el único zaguero del Feirense que ha estado en todos los minutos de la campaña y además no ha recibido tarjetas. “Me mentalicé mucho en eso, tratar de cuidar más las tarjetas, no darlas por darlas, porque cada cinco no juegas un partido. Además, sólo he cometido en los siete partidos ligueros tres faltas. He sabido manejarme bien en los conceptos que me piden acá”.

El zaguero recordó que no es ningún novato vistiendo la camiseta nacional. “En 2007 fui convocado con 13 años para la selección sub-15 con Chucho Ramírez (exfutbolista) de entrenador. Con la Sub-20 jugué más de 50 partidos, nueve de ellos oficiales, y fui nombrado mejor jugador del torneo premundial que ganamos con la Sub-20”.