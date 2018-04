El DT de Leones Negros confía revertir desventaja ante Cafetaleros

La desventaja que tiene Leones Negros ante Tapachula de 1-0, en la final de Ascenso del Clausura 2018, es remontable, así lo reconoció el técnico Jorge Dávalos, pero deberá su equipo que hacer un partido excelente porque los Cafetaleros tiene mucha experiencia y un técnico muy capaz, en la persona de Gabriel Caballero.



"Es un equipo que juega bastante bien, también reconocemos que no fue nuestro mejor encuentro en la ida. Veremos en la vuelta, porque todavía quedan 90 minutos. Nosotros tenemos la pelota, sabemos tenerla, pero la cancha no estaba como hubiéramos querido porque estaba resbalosa. Ellos se adaptaron mejor y aprovecharon para estar arriba en el marcador global".



Leones no saldrá a especular, saldrá desde el silbatazo inicial con mucha intensidad, agresivo ante el arco rival y teniendo atrás bien cubiertos los espacios, porque cualquier error puede costar la eliminación.



"Ellos aprovecharon con su afición, su cancha, hicieron un buen partido, ahora nosotros tenemos la obligación de mejorar mucho en nuestra casa, con nuestra gente. Cafetaleros está arriba en el global, tienen un equipo completo y nosotros somos un proyecto diferente, jugadores importantes pero más jóvenes, buscando solidez en el proyecto".



Dávalos pronosticó un encuentro difícil, cerrado por momentos y con muchos cuidados por parte del rival, porque se aferrará a la ventaja para manejar el encuentro y buscar en un contragolpe hacer el segundo gol que les dé más tranquilidad.

LS