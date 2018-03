El "Chivamóvil", presente en el Clásico Chivas-América

Los aficionados que asisten al estadio Akron no pueden evitarlo: se detienen, sin importar que apoyen a Chivas o al América. Después de todo, un "Chivamóvil" no es algo que se vea todos los días.

El auto descapotable, pintado con los colores del Guadalajara anuncia desde cada recoveco la pasión que su dueño siente por el Rebaño.

"Los de Chivas me saludan, me dicen que qué padre. Otros de Atlas, de América, igual (dicen) insultos, pero no es muy preocupante"

"Quise transmitir mi equipo favorito, que es Chivas. Poner todos los escudos, todos lo que sea Chivas en en auto", explica Alejandro, dueño del "Chivamóvil".

Tal como su pasión por el club rojiblanco, el auto no es sólo una curiosidad de fin de semana, sino una compañía diaria.

"Es el que siempre traigo para arriba y para abajo, en mi negocio y en mi casa", explica Alejandro."Lo uso en mi vida cotidiana, de mi casa a mi trabajo, de mi trabajo a mi casa".

Vivir anunciando de manera tan radical la propia afición a un equipo tiene sus dificultades, aunque de acuerdo al dueño del "Chivamóvil", la mayoría de las reacciones son positivas.

"Los de Chivas me saludan, me dicen que qué padre. Otros de Atlas, de América, igual (dicen) insultos, pero no es muy preocupante. La mayoría me felicita. Mucha gente se toma fotos en él".

En la cajuela del auto son visibles algunas firmas de leyendas del Guadalajara, que Alejandro enumera:

"El 'Tiburón' Sánchez, el 'Pirata' Castro, El 'Tilón' Sánchez, el 'Gaucho' Ávila, Gustavo Nápoles, Benjamín Galindo, Héctor Reynoso y varios. También tengo unos cofres que he estado coleccionando para mi casa que está el 'Chicharito' y varios que han pasado (por el equipo)".

"Se me hace bonito tener algo de ellos para motivar a la gente a que apoyemos al Guadalajara", explica.

Del espejo retrovisor del "Chivamóvil" cuelga la figura de plástico de un pollo desplumado. Al apretarlo, el juguete emite un sonido agudo.

"Es como va a hacer el América ahorita, van a chillar. Vamos a ganar 2-1", dice Alejandro.