Eduardo López veía en Vergara a un padre

Jorge Vergara siempre estuvo apoyando a Eduardo López y dándole consejos para que explotara sus cualidades futbolísticas; fue así que cuando le dieron al futbolista la noticia de que el empresario había fallecido él se puso muy triste, pues no solamente lo veía como patrón, hay lazos más fuertes, según refirió al salir del entrenamiento que realizó el equipo este lunes en las instalaciones de Verde Valle.

"Nosotros lo veíamos como un papá. A pesar de que no estaba con nosotros, siempre estaba al tanto del equipo"

"Es una noticia muy fea para nosotros, para toda su familia y nosotros lo veíamos como un papá. A pesar de que no estaba con nosotros, siempre estaba al tanto del equipo. En las concentraciones hacía videollamadas, en la cena nos hablaba", señaló "Chofis".

Señaló que además de darle toda la confianza para que desarrollara su carrera en el equipo, Vergara le brindó su apoyo más allá de lo futbolístico; asimismo, no estuvo cercano a él nada más: también tuvo contacto con su familia en algún momento.

"Me acuerdo que cuando jugué contra el Monterrey, que metí dos goles, me habló a mí, a mi mamá, le dijo que estaba a la disposición para lo que se ofreciera. Esa es una de las cosas que nunca se me va a olvidar. Es una persona muy importante para mí y nos dio mucha tristeza. Hay que darle un orgullo el fin de semana".

